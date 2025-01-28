Пять проектов из Чувашии стали победителями первого конкурса Президентских грантов

Итоги подведены на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко.

Всего на гранты претендовали свыше 9800 проектов из 89 регионов. Победителями признаны 1497 некоммерческих организаций. Общая сумма грантовой поддержки для представителей нашей республики составила 19,6 млн рублей. Ее получат республиканская Федерация пауэрлифтинга, Фонд поддержки социальных и культурных инициатив, Фонд развития Национального музея «Прокопий», Благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой и Культурно-выставочный центр «Радуга».

«Чувашия стабильно представлена на всероссийском конкурсе проектов некоммерческих организаций. Это уже не первая победа социально ориентированных НКО региона. Немало полезных инициатив реализовано благодаря грантовой поддержке. Уверен, будет еще больше», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.