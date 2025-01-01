Тайник на колёсах

Одна из легковых машин, перевозимых автовозом через Чувашию, оказалась начинена наркотическими средствами.

Водителю, следовавшему из Санкт-Петербурга в Новосибирск, пришлось сделать непредвиденную остановку на трассе в Чебоксарском округе. Перевозчика ждали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.

«Ваш трейлер остановлен по подозрению в незаконной перевозке наркотических средств», — огорошили дальнобойщика оперативники. К такой новости тот явно не был готов, даже из кабины вышел налегке. О том, что в одной из иномарок на автовозе оборудован тайник с наркотиками, знали только сотрудники УКОН, ну и заказчик конспиративной перевозки.

«Такой необычный тайник нам удалось обнаружить во взаимодействии с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, — посвящает в подробности операции заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии подполковник полиции Руслан Петрянкин. — По имевшейся информации, житель города Москвы для перевозки смертоносного товара в особо крупном размере в целях конспирации пользуется услугами транспортной компании».

Кроссовер «Чери Тигго» был снят с автовоза, осмотрен экспертами и кинологом со специально обученной собакой. За обшивкой в багажнике машины было тщательно спрятано около 18 кг эфедрона — наркотика синтетического происхождения. Еще в тайнике нашлись саперная лопата и упаковочные пакеты. В Москву к отправителю груза выехала опергруппа.

Хитроумный житель столицы планировал вылететь в Новосибирск, куда должен был прибыть его автомобиль, и там уже сбыть груз, оборудовав тайники-закладки. Но теперь свобода передвижения 40-летнему мужчине ограничена судом: по ходатайству следователя следственной части Следственного управления МВД по региону он арестован на время расследования уголовного дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Надо отметить, что это не первая неприятность с законом у участника преступного бизнеса: в настоящее время он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу, связанному с незаконной банковской деятельностью в родном городе. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли около 200 граммов гашиша.