В Чувашии завершается Год экологической культуры и бережного природопользования

Работа как забота

Вопросам охраны окружающей среды в республике всегда уделяли особое внимание. Важную роль в этом играли субботники и воскресники. Полезное наследие прошлых лет, когда люди добровольно выходили на уборку дворов и иных территорий, благополучно дожило до наших дней.

В фондах Госархива современной истории Чувашии есть немало фотографий тех времен. Многие еще помнят, как проходили субботники конца 1950-х — начала 1980-х годов. Эти общественные мероприятия становились настоящим праздником — собраться всем двором, пообщаться с соседями и навести чистоту, привести пустырь в порядок, наблюдать, как растут высаженные собственными руками деревья. Внешний вид многих парков, скверов и улиц Чебоксар, к которым мы уже давно привыкли, был сформирован как раз на общегородских субботниках, когда каждый житель мог вложить частичку своего труда в облик родного города.

Выходили на уборку и благоустройство не только взрослые, но и дети — к труду старались приучать с малых лет. Ученики освобождали пришкольные территории от мусора, а зимой — от снега. За школами закреплялись и определенные участки в столице и за ее пределами. Отдельного внимания заслуживал сбор вторсырья — макулатуры и металлолома. В Советском Союзе это был повсеместный и хорошо налаженный процесс, а интерес к нему подогревали с помощью соревновательных элементов. Трудились ребята немного, но с удовольствием.

Широкое распространение получило в Стране Советов шефство. Это тоже был вид общественно полезного труда, когда старшие школьники брали кураторство над младшими. И его основную идею можно было описать одним простым, но емким предложением: «Детей воспитывает не столько «труд — работа», сколько «труд — забота».

Галина Иванова