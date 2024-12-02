К земской программе присоединятся работники культуры

Цифровые сервисы расширятся

Все массовые социально значимые услуги в Чувашии переведены в цифру. Людям больше не нужно тратить время на дорогу, стоять в очереди, ходить из кабинета в кабинет, чтобы оформить справку, подать заявление на выплаты. Такие запросы теперь должны обрабатываться в онлайн-режиме. Справляются ли с этой задачей госорганизации и муниципалитеты, выяснял на еженедельном совещании в Доме правительства республики первый заместитель Председателя Кабинета министров — министр финансов региона Михаил Ноздряков.

«К 2030 году мы должны увеличить долю массовых социально значимых услуг (МСЗУ), оказываемых в электронном виде, до 95%. И республика постепенно приближается к этим целям», — сообщил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов. Согласно поручению Главы региона, план на этот год — оказывать в онлайн-формате не менее 65% услуг.

В списке МСЗУ Чувашии сейчас — 88 наименований, все они доступны на цифровой платформе ЕГПУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Из органов власти республики шесть ведомств полностью перевели свои услуги в электронный вид — это министерства культуры, здравоохранения, строительства, промышленности, а также Госжилинспекция и Госветслужба. Даже «отстающий» в этом списке Минтруд выполнил план, сделав в 2024 году рывок в 30%, добавил Краснов.

Тем не менее свыше 12 тыс. услуг до сих пор предоставляются очно. Обработкой запросов жителей занимаются многофункциональные центры «Мои документы». Но даже в них есть свои «секторы пользовательского сопровождения»: если услуга существует в электронном формате, консультант МФЦ подскажет заявителю, как можно сделать все «в один клик» на компьютере или на телефоне, рассказал руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

Приобщаются к цифре и муниципалитеты, правда, не так активно, как госорганы. Так, Шумерля, Шемуршинский и Вурнарский округа не выполнили поставленной задачи. Ухудшил свои показатели Новочебоксарск. «Это говорит о том, что жители этих муниципальных образований не имеют возможности быстро и качественно получать услуги», — заметил Дмитрий Краснов.

«До конца года ожидается новый перечень социально значимых услуг, фронт работы расширится, поэтому муниципалитетам необходимо активизировать работу. Это ведь сокращение затрат, времени, высвобождение нужных ресурсов», — обратился к главам муниципальных образований вице-премьер — министр экономического развития.

Также на правительственном совещании обсудили поддержку «земских» специалистов — помогают ли существующие меры решать кадровые проблемы в малых городах и селах?

Как доложил вице-премьер — руководитель Минздрава республики Владимир Степанов, за время действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона удалось привлечь 924 медика (729 врачей и 195 средних медработников). С марта этого года увеличен список возможных получателей этой меры поддержки: в него включены детский онкогематолог, сердечно-сосудистый хирург, остеопат, эпидемиолог и другие специальности. Также на выплату могут претендовать медсестры офиса врача общей практики, участковой амбулатории, процедурного кабинета.

В этом году по указанным программам предусмотрены выплаты 62 врачам и 37 медсестрам и фельдшерам. В следующем — такая помощь будет оказана 82 медработникам.

Материально поддерживает государство и педагогов, желающих работать в малых городах (до 50 тыс. жителей) и селах. Претендентов на участие в программе «Земский учитель» выбирают на конкурсной основе, победитель получает 1 млн рублей. Основные требования к соискателю — возраст до 55 лет, наличие соответствующего образования и обязательство отработать пять лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в указанной сельской школе. Требуются русоведы, математики, физики, историки, учителя иностранных языков.

По словам министра образования Чувашии Дмитрия Захарова, с начала действия программы трудоустроено 32 педагога, интерес к участию год от года растет. Среди «земских учителей» не только жители Чувашии, но и представители других регионов: Архангельской и Саратовской областей, Кабардино-Балкарии, Удмуртии. Отдельно поощряются в республике молодые специалисты. Также Захаров привел в пример Урмарский округ, где участникам программы «Земский учитель» предоставляется еще и муниципальное жилье.

Подобные меры поддержки планируется запустить в 2025 году и для работников культуры. Единовременная выплата предусмотрена в размере 1 млн рублей. По словам руководителя Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой, готовится перечень вакантных должностей, разрабатывается порядок проведения конкурсного отбора претендентов на получение компенсации. Для реализации программы из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 8 млн рублей. В учреждения культуры примут руководителей хореографических и хоровых коллективов, аккомпаниаторов-баянистов, режиссеров массовых мероприятий, библиотекарей.

«Мы не ограничиваемся только федеральными программами, привлекая в село новые кадры. По решению Главы Чувашии приняты дополнительные меры поощрения», — напомнил Михаил Ноздряков. Важной мерой поддержки для сельских педагогов, медиков, работников культуры, соцслужбы и других социально значимых сфер является сегодня компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги. К слову, с июля этого года ее размер составляет 1509 рублей. Всего же республика направляет на эти цели порядка 206 млн рублей.

Серьезным подспорьем для закрепления кадров на селе, по мнению первого вице-премьера, могло бы стать создание муниципального жилого фонда, но результатов в этом направлении пока маловато. «Нужно создавать комфортные условия, чтобы на ваших территориях было достаточно молодых и квалифицированных специалистов», — советовал главам муниципалитетов министр финансов.