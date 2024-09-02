Фирзат Габидуллин: «Над нами — луч дружбы народов»

В Чебоксарах покажет спектакли татарский театр из Уфы

Название коллектива, который совсем скоро выйдет на сцену Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова, говорит само за себя — «Нур», что в переводе с татарского языка означает «Луч». Получается, он априори призван согревать людей теплом своего творчества и дарить веру в светлую силу искусства… Наверное, поэтому Уфимский татарский театр «Нур», расположенный в географическом центре столицы Башкортостана и ставший местом духовного притяжения, с нетерпением ждут по всей стране. Чебоксары — не исключение. О том, чем дорогие гости будут удивлять нашу публику с 26 по 28 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли», редакции «СЧ» рассказал директор театра, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Фирзат Габидуллин.

— Фирзат Фаридович, ваш коллектив — явление уникальное. И не только потому, что при своей относительной молодости (в сентябре театр открывает 33-й творческий сезон, — Прим. ред.) он уже хорошо известен в России, но и в силу некоего этнического слияния. Как получилось, что в Уфе, где успешно функционируют и русский, и башкирский театры драмы, идут спектакли еще и на татарском языке?

— Все благодаря актрисе и режиссеру Сахипжамал Гиззатуллиной-Волжской, казанской татарке, которая в начале XX века приехала в Уфу и организовала первую профессиональную театральную труппу. И тем самым заложила основы национального театра в Уфимской, на тот момент, губернии, а впоследствии и в Советской Башкирской Республике. А поскольку раньше мусульманским женщинам запрещалось выходить на подмостки, ее поступок стал настоящей революцией в истории тюркоязычного драматического искусства. Как, впрочем, и всего национального театра в целом.

— Кто сегодня в рядах «нуровцев»?

— В основном к нам приходят воспитанники Уфимского института искусств имени З. Исмагилова, где через каждые два года набираем целевые курсы. Еще при жизни режиссера, народного артиста СССР Марселя Салимжанова был набран спецкурс для «Нура» в Казанском университете культуры и искусств. Сегодня все его выпускники уже мастера сцены.

Пополняют труппу и молодые специалисты, окончившие Казанское театральное училище и Оренбургский институт искусств имени Л. и М. Ростроповичей. К слову, в Оренбурге тоже существует татарский драматический театр. Стала традицией практика сотрудничества нашей республики с Москвой — периодически набирают ребят в башкирскую студию Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина, в дальнейшем они играют в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури. Возможно, когда-нибудь мы тоже сможем включиться в этот проект. Ведь если хочешь достичь каких-либо профессиональных результатов, нельзя замыкаться в себе как творчески, так и территориально, нужно постоянно «подпитываться», учиться, смотреть не только прямо, но и вокруг.

— В этом смысле программа «Большие гастроли» — настоящая палочка-выручалочка…

— Не могу не согласиться. Благодаря поддержке Министерства культуры России уже налажены связи с Татарским академическим театром имени Г. Камала и Донецким музыкально-драматическим театром имени М.М. Бровуна, а теперь и с Чувашским драматическим театром имени К.В. Иванова. В Уфе до сих пор вспоминают его спектакли (наша труппа гастролировала там в апреле нынешнего года, — Прим. ред.). Наряду с чувашами, идущими в зал целыми потоками и наряженными в национальные костюмы, в числе зрителей были и русские, и татары, и башкиры. Сердце радовалось от такой сплоченности народов, у которых при всем их своеобразии и исключительности невероятно много общего и, прежде всего, — родная страна, чья сила как раз в нашем содружестве. Это был настоящий праздник единения через искусство, через театр.

— Надеюсь, в Чебоксарах эмоциональный градус будет не ниже. Кстати, что привезете?

— Фуру декораций и более 60 человек артистического и технического персонала. (Смеется). Спектакли «Хыял йорты» («Там, где сбываются мечты») и «Фатыйма» («Фатима») по мотивам повести «А я все жду» довольно «многолюдны» и сложны в плане партитуры. Но зритель их любит, а авторы произведений Ильгиз Зайниев и Зифа Кадырова давно получили признание у российских театралов и читателей. Сейчас их по праву можно назвать «брендовыми». Интересно, что Ильгиз умудряется совмещать деятельность драматурга с заботами художественного руководителя Татарского театра кукол «Экият». Ну а поскольку основа всего — это классика, начнем гастроли с наследия Мирхайдара Файзи. Его легендарную драму «Галиябану», названную по имени главной героини произведения, сравнивают с историей любви Ромео и Джульетты. Кроме пронзительных образов и выразительной сюжетной линии значительную смысловую нагрузку здесь несет песенный, танцевальный и инструментальный фольклор, выходящий за рамки стандартного музыкального оформления и наполняющий повествование иносказательностью, психологизмом, глубоким дыханием традиций. Поэтому актеры поют вживую и в сопровождении оркестра, дабы максимально достоверно передать самобытный национальный колорит. Знаете, в татарском языке есть слово «мо?», которое не поддается полноценному переводу. Это как бы душа народа. Именно она живет в нашем спектакле.

— А у нас в республике тоже есть свои Ромео и Джульетта — Нарспи и Сетнер из поэмы «Нарспи». Между прочим, предположительно, прототипы героев жили в селе Слакбаш Белебеевского района Башкортостана… Мне вообще кажется, что дружба наших коллективов предопределена свыше. Ведь там же, на башкирской земле, родился и обрел покой сам автор этого сочинения, солнце чувашской литературы Константин Иванов, чьим именем, точно золотой диадемой, увенчан драматический театр на набережной Чебоксарского залива… Думаете, совпадение?

— Я бы сказал, что это судьба! Очень много соединяющих нитей в истории наших народов, республик и, как мы сейчас видим, театров. Я тоже хочу отметить один интересный факт — по некоторым неофициальным источникам основоположница театра «Нур» Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская родилась в месте, которое ныне находится на территории Чувашской Республики. И с труппой «Сайяр», и с труппой «Нур» она не раз гастролировала в Чебоксарах…

Хотя мы и говорим на разных языках, судьбы у нас одинаковые, мы были вместе испокон веков. А театр, как известно, самая большая сила, объединяющая людей.