Внутренний туризм набирает обороты

Очарование российской глубинки

Алатырский Музей русской провинции пользуется популярностью у путешественников. В нынешнем туристическом сезоне здесь побывало уже на четверть больше посетителей, чем за весь прошлый год.

Здание бывшего городского училища, где располагается музей, внешне похоже на старинный терем. Построили его в 1911 году по проекту известного симбирского архитектора Федора Ливчака, а несколько лет назад отреставрировали, сохранив первоначальные облик и планировку. На обновление памятника архитектуры регионального значения потребовалось свыше 40 млн рублей, больше половины было выделено из республиканского бюджета по случаю 100-летия Чувашской автономии. На оснащение музей получил еще более 28 млн в рамках госпрограммы и нацпроекта «Культура», в том числе 16,6 млн из республиканской казны.

В пяти экспозиционных залах представлены сотни экспонатов из богатой истории Алатыря. Здесь есть на что посмотреть, чему удивиться и о чем задуматься.

Музей русской провинции посетил вице-премьер Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов. Оценив экспозиции, он отметил, что это не единственная яркая точка на карте Алатыря. У города колоссальный потенциал по развитию туров выходного дня и, прежде всего, паломнических путешествий. А еще в Алатырском муниципальном округе отличные условия для продвижения культурно-познавательного и речного туризма, считают эксперты. Такие горизонты отразятся в новой Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2030 года. Документ определяет 14 перспективных территорий в плане развития того или иного вида туризма.

КСТАТИ

Гостеприимное пространство расширяется

В октябре в Алатыре планируется открыть новую трехзвездочную гостиницу «Эрьзя». Два этажа, 20 номеров. В отеле предусмотрен необычный интерьер — холл и комнаты украсят творения всемирно известного скульптора Степана Эрьзи, родившегося в 1876 году в селе Баево Алатырского уезда. У постояльцев гостиницы будет возможность ознакомиться с творчеством мастера.

А для отдыха на природе в Алатырском округе заработал глэмпинг «Оазис». Всего в республике благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появятся шесть подобных объектов.

Публикуется в рамках проекта «Туристический вектор», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии