Агробизнесу не хватает рабочих рук

Фермеры Чувашии обсудили тактику и планы до 2030 года.

Что ждет аграрную отрасль Чувашии в ближайшие пять лет и какие амбициозные планы готовы осуществить труженики в полях и на фермах? Эту и другие темы обсуждали участники круглого стола по созданию комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы. Одна из ключевых ролей в стратегическом для региона документе отводится агропромышленному комплексу. «Сверить часы» и выработать тактику пригласили глав муниципальных округов и руководителей сельхозпредприятий со всей республики.

Экосистема для агросферы

Несмотря на разгар уборочной страды, в зале Дома правительства не было свободных мест — тема для аграриев «горячая». «В 2020 году по поручению Главы Чувашии Олега Николаева каждое ведомство выработало стратегию развития отрасли, которая затем легла в основу единого комплексного регионального документа. Теперь наша задача — разработать новую стратегию до 2030 года», — ввел в курс дела вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. В этот раз подключились эксперты Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России. Как заметил министр, чтобы посмотреть на положение дел в аграрном секторе республики «со стороны».

Результатом большой совместной работы стала стратегия развития АПК на ближайшую пятилетку. Проект возрождения села и сельского хозяйства получил звучное название «АгроПРОдвижение». «Если на чиновничьем языке людям объяснять, что такое КПСЭР (комплексная программа социально-экономического развития. — Авт.), ИПСЭР (индивидуальная программа социально-экономического развития. — Авт.), или говорить про другие госпрограммы, народу, по сути, все равно — образно говоря, лишь бы обед был. И чтобы никто не путался, мы покреативили, упростили и все соединили в «АгроПРОдвижение», — доходчиво объяснил Сергей Артамонов. По его словам, это не просто проект, а целая аграрная экосистема на уровне региона. Ее миссия — продовольственная безопасность и комфортные условия для жизни на селе.

Проект постарались сделать максимально понятным и созвучным всему, чем занимаются сельхозтоваропроизводители. Он и про поле, и про фермы, и про сбыт и продвижение агропродукции, а также про переработку урожая, господдержку, цифровизацию, инфраструктуру, кадры, мотивацию к жизни на селе. Блоки так и называются: «ПРОполе», «ПРОферму», «ПРОлюдей»…

«Агро — это всегда про движение. Отрасль не стоит на месте: внедряются новые технологии, цифровизируются процессы. Тем не менее вызовы перед нами тоже есть. К примеру, беспокоит снижение плодородия почв, дефицит кадров, высокая доля неплеменного скота, множество посредников в торгово-производственной цепочке. Где-то с импортозависимостью боремся: например, из-за рубежа завозится инкубационное яйцо, некоторые запчасти и оборудование. На снижение таких рисков и будет направлена формируемая тактика на следующие пять лет», — обозначил Сергей Артамонов.

Кстати По итогам нынешней приемной кампании в вузах Чувашия вошла в десятку регионов-лидеров России по выполнению квоты на целевое обучение по аграрным направлениям. Все имевшиеся по целевому направлению места в Чувашском государственном аграрном университете заполнены — прием обеспечен на 100%. «Люди идут, появился конкурс», — отметил министр Сергей Артамонов.

Беспилотные тракторы без людей не обойдутся

Продуманы в программе и меры господдержки отрасли. Так, ягодникам сегодня возмещается 80% затрат — не случайно, это направление в республике за последние годы стало очень популярным. Выгодные условия предлагаются для тех, кто занимается разведением хмеля, выращиванием картофеля и других овощей. Возмещаются затраты на покупку минеральных удобрений, племенного скота, элитных семян, техники, переработку молока, мяса, рыбы, масличных культур, строительство овощехранилищ, ферм, складских помещений. Желающим развиваться в сельском хозяйстве предоставляют гранты: так, с этого года можно получить дополнительное финансирование на агротуризм. А самозанятые могут получить до 700 тыс. рублей в год.

Ожидается, что оказываемые меры поддержки станут стимулом для реализации в аграрном бизнесе инвестиционных проектов. Так, в ближайшую пятилетку в Чувашии планируется реализовать 130 инвестиционных агропроектов на сумму около 17 млрд рублей. Это строительство рыбоводных и овцеводческих хозяйств, зерносушильных комплексов, телятников и коровников, хранилищ для урожая, теплиц. Больше всего таких проектов намечено в Моргаушском округе — 21, Чебоксарском — 16, Ядринском — 15. Планируется, что благодаря господдержке будет стимулироваться ввод в оборот 19,8 тыс. га необрабатываемых земель, увеличение на 50% дозы внесения минеральных удобрений на гектар, ежегодное известкование кислых почв не менее 20 тыс. га, увеличение доли племенного скота до 60%, производства молока и мяса — на 25%.

Рассказав о проекте, министр в режиме открытого диалога предоставил слово собравшимся в зале руководителям АПК и главам округов, участвовавшим в обсуждении по видеосвязи — важно было услышать их мнение о том, что еще нужно сделать в отрасли. Аграрии, впрочем, болевые моменты не скрывали. Говорили как есть.

Так, несмотря на хорошие условия для агробизнеса, на предприятиях не хватает рабочих рук. Особенно остро вопрос стоит с механизаторами. «Беспилотный трактор, возможно, по полю сам поедет, но ремонтировать его должен человек», — посетовал один из руководителей хозяйств. Другой владелец агробизнеса при строительстве овощехранилища столкнулся с дефицитом электроэнергии для бесперебойной работы объекта. Сложности, как выяснилось, есть в регионе с поставкой свежей зелени — петрушки, укропа, салата. Эти культуры завозят в республику в основном из соседних регионов. Необходимо также, по мнению фермеров, предусмотреть средства на строительство современных зерноочистительных сушильных комплектов. «Чем больше получаем помощь в виде субсидий, тем больше мы развиваемся и производим», — заключили аграрии.

В тему Когда прозвенит звонок на урок? Также участники совещания обсудили реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, подняли вопросы строительства школ в селе Чурачики Цивильского округа и в селе Янгличи Канашского округа. Как прокомментировали «СЧ» в Минобразования Чувашии, в настоящее время строительно-монтажные работы здесь завершены, ведется сборка немонтируемого оборудования. Готовится документация для ввода объекта в эксплуатацию.

Страда О сборе урожая и комбайнах в полях Говоря о планах, Сергей Артамонов не мог не остановиться на итогах в АПК за первое полугодие. «Где-то мы выглядим хорошо, — это наши успехи, спасибо вам за это. Но где-то мы выглядим не очень. И это тоже ваша заслуга. Вместе с нами», — не без иронии, обратившись к аграриям, заметил министр. В целом, несмотря на довольно холодный май, обошлось без потерь. А такой важный показатель, как зарплата, в АПК в среднем составил 43 тыс. рублей (по экономике в республике — 55 тыс. рублей). Доложил министр и обстановку на полях. По оперативным данным на конец прошлой недели, в Чувашии убрано 59,3% площадей с зерновыми — 168,9 из 285 тыс. га. Намолочено 492,7 тыс. тонн зерна. На сбор урожая ежедневно выезжают около 420 комбайнов. И хотя погода позволяет, в полях работает далеко не вся техника, которая имеется в хозяйствах. «По инициативе аграриев внедрили господдержку: возвращаем 35-45% от затрат на покупку спецмашин из регионального бюджета. Благодаря программе в парке сельхозорганизаций сейчас есть 911 комбайнов. То есть можно в день по 18-20 тыс. га убирать. Но в поля выводится вдвое меньше техники, соответственно и темпы вдвое меньше. Возникает вопрос — где комбайны? Для чего мы их покупаем и субсидируем почти половину затрат?» — недоумевал Сергей Артамонов. Действительно, были дни, когда дожди мешали вывести комбайны в поле, но сейчас погода наладилась и можно бы ускорить темпы. «Будем разговаривать с каждым округом отдельно», — пообещал разобраться вице-премьер. Не все безоблачно и с вводом в оборот необрабатываемых земель. «Картина не меняется. Немножко расслабились. Сначала активно этим вопросом занимались, теперь многие просто сдались. А это наш потенциал», — обозначил ситуацию министр. По плану в этом году необходимо ввести около 12 тыс. га земли. При этом, как отметил Сергей Артамонов, желающих работать на земле сегодня много, площадей не хватает. По-разному складывается ситуация с производством молока и мяса: если в одних муниципалитетах объемы удерживают прежние, то в других — они снижаются. Неплохо обстоят дела с агроэкспортом — чувашская продукция реализуется в 26 стран мира. А что касается финансирования отрасли, то в пересчете на деньги регион выделяет 6,5 тыс. рублей на один гектар пашни. По государственной поддержке республика занимает первое место в ПФО. Выше среднего по стране в Чувашии показатель доли сельского населения — 34,5%. Увеличилось и количество самозанятых в аграрной сфере: если в прошлом году заявки подали около 1200 человек, то в этом году — уже более 1600. В основном, как отметил Сергей Артамонов, это те, кто содержит коров. Что же касается инициативного бюджетирования, то в этом году должны быть реализованы порядка полутора тысяч проектов. Большинство — это дороги, объекты коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов. Всего же за годы действия программы в жизнь воплотили свыше шести тысяч местных инициатив. Из бюджета республики на это было выделено около 4,5 млрд рублей.

Пока стоят погожие деньки, аграриям не до отдыха — на полях республики уже убрали больше половины урожая. Фото cap.ru