Аварий с детьми стало меньше

Но поводы для тревоги остаются.

В Госавтоинспекции Чувашии рассказали журналистам о причинах ДТП с участием несовершеннолетних. За семь месяцев этого года в республике произошло 68 дорожных инцидентов с детьми. С одной стороны, можно констатировать снижение — год назад их было 77. Но количество раненых все равно измеряется десятками, один ребенок погиб.

Из общего числа 33 аварии — это наезды на юных пешеходов, причем большинство из них произошло не на переходах. Часто дети неожиданно выбегают под колеса машин на придомовых территориях. Водителям важно иметь это в виду и всегда снижать скорость в жилых зонах.

Представители Госавтоинспекции и прокуратуры Чувашии сделали отдельный акцент на набирающей остроту проблеме юных мотоциклистов и электросамокатчиков. Это явный негативный тренд прошедшего лета, и полиция усиленно работает с родителями юных байкеров — их привлекают к ответственности за поведение детей. По статистике, в целом по республике в этом году составлено около двух тысяч административных материалов на мотонарушителей. Есть среди них и несовершеннолетние. Чаще всего это привлечение к ответственности не имеющих прав мотоциклистов. Еще один тревожный сигнал — 165 фактов нетрезвого управления, среди задержанных были и подростки.

На вопрос «Советской Чувашии» по этой проблеме сотрудники Госавтоинспекции дали ответ и на брифинге, и вечером, когда по всей республике началась активная работа по выявлению юных мотонарушителей. Поводом стал так называемый «килл-стрит» молодых мотоциклистов — собравшись в большую толпу они устроили массовый заезд на питбайках в Чебоксарах с многочисленными нарушениями Правил дорожного движения. Была организована серия задержаний, помогли, кстати, и взрослые байкеры, оказавшие содействие экипажам ГАИ. Эту работу Госавтоинспекция проводит в каждом муниципалитете Чувашии.

Сейчас, в начале нового учебного года, сотрудники ГАИ переходят на усиленный вариант работы. При этом берут под контроль и водителей школьных автобусов. Вопиющие инциденты прошлого года, когда, к примеру, один из них был задержан в нетрезвом виде за рулем, повториться не должны. Госавтоинспеция контролирует каждое учебное заведение — сотрудники следят за тем, чтобы водители пропускали пешеходов, а перевозка детей велась только по правилам.

Тоже важная тема — немало травм случается из-за того, что малышей перевозят в автомобилях без использования специальных кресел.

А еще полицейские просят вести «профилактические беседы» с бабушками и дедушками, которым родители доверяют присмотр за малышами. Нельзя за руку тащить детей через дорогу в неположенных местах и на запрещающие сигналы светофоров. Шокирующий ответ одной из пожилых нарушительниц не укладывается в голове: «Мама молодая, еще нарожает!» Это сказала бабушка, разгневанная вниманием сотрудника ДПС. Возможно, это была неудачная шутка. Но с дорогой лучше не шутить, наказывает она за ошибки порою очень жестко.

Полиция, педагоги и прокуратура бьют тревогу. Фото автора