В Чебоксарах ищут владельцев брошенных автомобилей

В Чебоксарах ищут владельцев брошенных разукомплектованных автомобилей — все они занимают места на дворовых парковках в Калининском районе.

Машины без номеров, со спущенными шинами и разбитыми стеклами квартальные уполномоченные и специалисты отдела ЖКХ и благоустройства зафиксировали на улицах Ленинского комсомола, 37, корпус 1, Ярмарочной, 5, Николаева, 46 и 22, Декабристов, 18, Шумилова, 29. Среди «брошенок» — в основном образцы отечественного автопрома, есть и старые модели «Форда», «Опеля». Самая возрастная машина — ВАЗ 2101, больше известная в народе как «копейка». Если хозяева не отзовутся, «железные кони» будут эвакуированы на штрафстоянку.