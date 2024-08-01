Без «золота», но с «серебром»

В рамках Международной серии соревнований по велоспорту среди лучших атлетов России и Беларуси хорошее выступление продемонстрировала Алина Карлова — воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды. На состязаниях в Миассе (Челябинская область) представительница нашей республики завоевала серебряную награду в дисциплине «маунтинбайк — кросс-кантри — короткий круг». Алина преодолела дистанцию 6,3 км за 23 минуты 35 секунд, уступив только Александре Ушаковой из Московской области.