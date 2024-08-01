Убрать урожай и пожать руку Президенту Кубы

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
У будущего врача Егора Николаева есть теперь памятное фото с Президентом Кубы. Такой же снимок привез с Острова свободы и Константин Доброхотов — с нынешним кубинским лидером фотографировались парни по очереди. Фото из личного архива

Делегаты от ЧГУ имени И.Н. Ульянова Константин Доброхотов и Егор Николаев приняли участие в Европейской бригаде добровольной работы и солидарности с Кубой «Хосе Марти».

Всего было 47 человек — представители России, Великобритании, Франции, Германии, Греции, Болгарии, а также члены латиноамериканской бригады из Пуэрто-Рико и Бразилии. Молодые люди помогали фермерам убирать урожай. В свободное время посещали исторические и культурные достопримечательности (центр Фиделя Кастро, мемориал Че Гевары), беседовали с представителями кубинских общественных организаций и местным населением. Ребята принимали участие в дискуссиях и лекциях по истории, экономике, общественной жизни.

«Поездка прошла отлично! — поделился впечатлениями студент факультета русской и чувашской филологии и журналистики Константин Доброхотов. — В знак солидарности с Кубой мы как волонтеры помогали в выполнении различных сельхозработ, а также привезли гуманитарную помощь от Чувашского отделения РОДК. Запомнилось участие в празднике «Европейская ночь», там мы представляли Чувашскую Республику, культуру, народ, язык и Россию в целом. В конце нашего представления мы спели знаменитую песню «Катюша» и были удивлены, что европейцы из различных стран нам подпевали. Мы выражаем огромную благодарность нашему любимому университету за предоставленную возможность увидеть и познать Остров свободы — Кубу».

«Было приятно услышать от иностранцев добрые слова о России, а некоторые даже признавались в симпатиях и поддержке России и нашего народа, — рассказал ординатор кафедры психиатрии, медицинской психологии и неврологии Егор Николаев. — Там замечательная природа, прямо в лагере росли бананы, манго, авокадо, гуава. Люди очень гостеприимные, доброжелательные, всегда шли нам на помощь. Перед нами выступил Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Мы передали теплые слова приветствия из России, пожали ему руку и сделали памятное фото».

Всего за три последних года в Европейской бригаде добровольной работы и солидарности с Кубой «Хосе Марти» принялиучастие семь студентов Чувашского госуниверситета.

 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,
ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, председатель Чувашского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Общество дружбы с Кубой»:
«Мало кто из Чувашии бывал на Кубе, а от ЧувГУ это уже третья делегация. Увидеть жизнь другой страны своими глазами, пожить в непривычной среде, погрузиться в новую культурную среду — это уникальная возможность для наших студентов».
Опубликовано: 8 августа 2024 г.


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