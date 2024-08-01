Мечты о своем доме сбываются

Забота о детях — обязанность, как родителей, так и государства. А для детей, оставшихся без пап и мам, государственная поддержка более широкая и всесторонняя. Так, с января по июль этого года в Чувашии для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 196 квартир, из них 91 — по жилищным сертификатам. До конца года планируется приобрести еще 218 квартир.

Число детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в республике снижается, сообщают в Минстрое Чувашии. За три года квартиры получили 909 детей-сирот, обеспеченность жильем увеличилась более чем в 1,5 раза. И если в прошлом году на эти цели было выделено 667,2 млн рублей, то в этом году сумма составила 1,18 млрд рублей — почти в два раза больше.

Напомним, что Глава региона Олег Николаев в своем Послании Госсовету республики поставил задачу решить вопрос с обеспечением жильем детей-сирот, состоявших на учете на 1 января 2023 года, в течение пяти ближайших лет.

«Правительству республики совместно с муниципалитетами следует реализовать весь комплекс мероприятий по обеспечению жильем в течение ближайших пяти лет детей-сирот и многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоявших на начало 2023 года на учете в качестве нуждающихся в жилье», — подчеркнул руководитель региона.

Кстати

Успехи в обеспечении жильем детей-сирот отметил и руководитель Следственного комитета России по Чувашии Александр Полтинин. «Число детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями, в республике снижается. На начало 2023 года в жилье нуждались 1488 сирот. На 1 июля этого года очередность сократилась до 1193 человек. В 2024 году планируется обеспечить жильем еще 414 человек. Надеемся, что проблема постепенно будет разрешена», — заявил, в частности, начальник регионального следственного управления.