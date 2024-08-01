В парке имени А.Г. Николаева появилась фотозона в виде старинного наличника

Окно в прошлое

В Чебоксарском городском детском парке имени космонавта А.Г. Николаева появился необычный арт-объект — фотозона в виде наличника, точной копии украшения старинного купеческого дома из Мариинского Посада.

Как сообщают в администрации учреждения культуры, идея возникла в ходе подготовки к республиканскому семейному фестивалю «Папа Фест», и предложил ее руководитель Агентства территориального развития Этнер Егоров. Он обратил внимание на единственный сохранившийся деревянный дом на набережной Мариинского Посада: темно-красный, двухэтажный, с мезонином и крыльцом, украшенный белоснежными наличниками. Каждый турист, попадая в город, останавливается возле этого здания, чтобы сделать фото на память.

Этнер Егоров подготовил чертежи, по которым был создан точный двойник наличника для парка. В назначенный день арт-объект встретил участников фестиваля «Папа Фест». Реакция посетителей превзошла все ожидания: люди даже выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться.

«Этот наличник — не просто красивый объект для фотографий, — говорит директор парка Надежда Айвенова. — Это связь времен, это наша история, которую можно потрогать руками. Мы очень рады, что эта идея нашла такой отклик у людей».