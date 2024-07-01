Вырастут ли в Чувашии новые Дзюба и Игнашевич?

В республиканском футболе наметились серьезные перемены

Чуть более двух недель назад по итогам общего собрания членов региональной федерации футбола ее президентом был избран Борис Борисов, несколько месяцев исполнявший обязанности руководителя организации. Об успехах и болевых точках, реализации важных проектов, реформе местного чемпионата, интересе к нашим клубам со стороны частных инвесторов, новом витке открытости и создании эффективной футбольной вертикали Борис Юрьевич рассказал в интервью «СЧ».

— Поздравляем вас с назначением на должность президента Федерации футбола Чувашии. Опишите нынешнее положение дел в республиканском футболе.

— Сегодня наша любимая игра не стоит на месте — мы стремимся соответствовать современным тенденциям. Конечно, существует очень много нерешенных вопросов, которые требуют молниеносной реакции. Одна из важных тем — количество футбольных команд в Чувашии, которых недостаточно, особенно в детском футболе. Мы обращаем серьезное внимание на эту проблему. В этой связи максимальная нагрузка ляжет на муниципалитеты, где есть искусственные футбольные поля, но работать будем со всеми.

Справка «СЧ» В Чувашии более 35 тысяч человек занимаются популярной игрой с мячом. Отделения футбола открыты в 27 спортивных школах республики, а подготовку игроков ведут 58

Другая важнейшая цель — получить статус регионального центра подготовки футболистов от Российского футбольного союза (РФС) на базе республиканской спортшколы по футболу (Борис Борисов является директором спортшколы по футболу. — Прим. ред.). Сейчас мы ориентируемся на ввод в эксплуатацию футбольного манежа на стадионе «Труд» и уже в конце года подадим заявку. Наличие регионального центра подготовки позволит выстроить футбольную вертикаль, в которой юные таланты будут воспитываться с самого раннего возраста. В идеале футбольная система должна выглядеть так: отделения футбола в муниципалитетах, региональный центр подготовки, команда третьей лиги и дальнейшее получение клубом профессионального статуса, дающего большие возможности для развития. Если мы получим статус регионального центра, то инструкторы РФС будут следить за подготовкой игроков, тренеров и судей.

Вообще мы плотно сотрудничаем с Российским футбольным союзом. У нас налажена связь с кураторами из РФС, они нам дают подсказки по различным вопросам. Сейчас в планах — подготовить грантовый проект, связанный с развитием массового футбола.

Наша федерация начала осваивать новые направления — на День физкультурника хотим провести Кубок Чувашии по интерактивному футболу, а уже в сентябре организовать первые республиканские состязания по фиджитал-футболу. Также в ближайшее время в Чувашии состоится несколько интересных соревнований — 17-18 августа наша республика примет межрегиональный турнир среди ветеранов с участием команды из Беларуси, а 24 августа пройдет региональный фестиваль «Мы в игре. Лето» среди девочек от 5 до 12 лет.

— Главный ориентир, по которому болельщики и эксперты оценивают уровень развития футбола — это выступление клубов в профессиональных лигах. Как вы оцените вклад «Химика-Августа» в республиканский футбол?

— Участие «Химика-Августа» во второй лиге — это огромный шаг вперед для продвижения чувашского футбола. В прошлом году они заняли второе место, футболисты получили звание кандидатов в мастера спорта. На каждом домашнем матче вурнарская команда дарила классные эмоции своим болельщикам. Сейчас компания «Химик-Август» ориентирована на развитие детско-юношеского футбола. Вурнарцы выступают в первенстве республики — команда состоит из юношей, которые набираются опыта, но при этом за коллектив продолжают выступать футболисты, причастные к успехам «Химика-Августа» в профессиональном футболе (Роман Шалин, Артем Бычков).

— Почему команды из Чувашии не могут стабильно на протяжении долгого времени существовать в профессиональном футболе?

— В первую очередь такая ситуация возникает из-за финансов. Все-таки у организаций, финансирующих команды, закладывается определенный бюджет, которым нужно грамотно распоряжаться. Футбольный клуб — сложный механизм. Со своей стороны мы должны продемонстрировать, что чувашский футбол движется в правильном направлении.

— Многие клубы в России финансируются за счет государственного бюджета. Расскажите, а есть ли интерес к республиканскому футболу со стороны частных инвесторов?

— В республике зарождаются интересные футбольные команды. На базе команды юношей 2007 года рождения, победивших в окружном первенстве, была организована команда «АСК» (Чебоксары). Интерес проявил частный инвестор, задумавшийся о создании профессиональной команды в Чувашии. Сейчас во время матчей чемпионата Чувашии коллектив усиливают футболисты из цивильского «БоМиКа», которым не хватает игровой практики в рамках турниров МФС «Приволжье». Костяк составляют ребята из коллектива юношей. Более того, сейчас троих ребят из команды 2007 года будут заявлять в «БоМиК», чтобы они постарались проявить лучшие качества во взрослом футболе и набрались драгоценного опыта. Планируется, что команда «АСК» будет участвовать в первенстве МФС «Приволжье».

— Как раз сейчас большие надежды возлагаются на «БоМиК», играющий в первенстве МФС «Приволжье». На ваш взгляд, есть ли у цивильской команды шансы пробиться в профессиональный футбол?

— Я верю в «БоМиК»! У команды есть хорошая возможность заявить о себе. Сейчас коллектив успешно выступает на окружном первенстве и Кубке. Цивильский коллектив при должном отношении к делу в будущем сможет представлять Чувашию в профессиональном футболе. Есть отличные предпосылки для развития — качественный менеджмент, организованный на высоком уровне.

— Серьезно обновился формат проведения чемпионата Чувашии по футболу. Расскажите, какие изменения он претерпел?

— Сейчас у нас проходит отбор к чемпионату и первенству республики. 22 команды разделены на группы A и B по географическому принципу. В группе A выступают коллективы из Чебоксар, Новочебоксарска и близлежащих населенных пунктов, а в группе B — дружины из муниципальных округов. Лучшие команды попадут в «Золотую лигу». Остальные будут перераспределены в «Серебряную» и «Бронзовую» лиги.

Мы пришли к выводу, что нужно делать ребрендинг турниров под эгидой нашей организации. Сейчас занимаемся разработкой логотипов федерации, а также турниров — чемпионата, Кубка. Мы хотим предложить поклонникам республиканского футбола качественный и интересный бренд. Также разрабатываем различные виды поощрений для игроков, как, например, определение лучших футболистов каждого тура в чемпионате. Существует идея о выделении денежного приза призовой тройке чемпионата. Огромное желание стать более открытыми, в том числе и для СМИ.

— Мы наслышаны о звездах российского футбола, имеющих чувашские корни (Артем Дзюба, Сергей Игнашевич, Александр Головин. — Прим. ред.), но сейчас практически не видим доморощенных воспитанников республиканских спортшкол в элите нашего футбола. Когда изменится ситуация?

— Совсем недавно воспитанник республиканского футбола Максим Шоркин, играющий за «Нефтехимик» (Нижнекамск), забил победный гол в матче Первой лиги и попал в символическую сборную тура. У нас много талантливых детей, но им нужны подобные примеры для подражания. Мы постепенно выстраиваем систему подготовки, но у нас дети начинают тренироваться с 5-7 лет, и самых перспективных и талантливых приглашают в более известные академии. Мы никого не удерживаем, наоборот, очень рады, что ребятам удается зарекомендовать себя на более высоком уровне.

— Недавно Чувашию посетили звезды российского футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов. Планируются ли еще приезды дорогих футбольных гостей?

— Мы возвращаемся к тому, что республиканский футбол должен стать более открытым для своих поклонников. Ведь для многих взрослых болельщиков Титов, Аленичев и Филимонов — настоящие легенды! Мы в ближайшем будущем не планируем визиты популярных людей из футбола, но думаем над приглашением какого-либо известного игрока или тренера на открытие футбольного манежа, которое планируется в конце года.

Блиц-опрос

— За какие команды вы болеете в российском и международном футболе?

— В России больше всего переживаю за «ЦСКА» и «Локомотив», а в Европе с детства поддерживаю английский «Манчестер Юнайтед».

— Ваш любимый игрок?

— Мне нравятся опорные полузащитники, настоящие трудяги на поле образца 2000-х — Рой Кин, Пол Скоулз, эпатажный Эдгар Давидс, Андреа Пирло, Хосеп Гвардиола.

— Если не футбол, то в какой сфере вы себя могли бы реализовать?

— Возможно, нашел бы себя в профессии организатора мероприятий.

— Ваше любимое хобби?

— Когда есть любимая работа, то время на отдых практически не остается. Все силы аккумулирую на реализации проектов, но иногда хочется побыть в тишине.

— Какую музыку вы слушаете?

— Я на бас-гитаре играл в музыкальной рок-группе «Апрель», которая имеет звание народного коллектива Чувашии. Я люблю слушать разную музыку: рок, рэп, народные и классические жанры.

— Ваша любимая книга?

— Михаил Хазин «Лестница в небо».

Команда «БоМиК» — один из лидеров республиканского футбола, подтвердили это и недавние ее победы в Суперкубке Чувашии. Фото Региональной федерации футбола

тренеров.