Память о подвиге объединяет

О дяде Коле, лейтенанте Красной Армии Николае Волкове, родившемся в Моргаушском районе и в самом начале войны организовавшем в Гродно первую в истории Великой Отечественной подпольную антифашистскую группу, «СЧ» писала не раз. Рассказала газета и о том, что одна из улиц Гродно и городская школа № 35 носят имя героя-подпольщика.

Недавно в школе имени Волкова побывала делегация Чувашии. Об этом сообщил в сети Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов.

«В ходе рабочей поездки в Беларусь в Гродно с депутатами Госсовета Чувашии посетили среднюю школу, носящую имя нашего героя, — написал он. — Ознакомились с экспозицией, посвященной героям-подпольщикам, почтили их память. С началом оккупации в Гродно активно стало действовать городское подполье под руководством лейтенанта Красной Армии Николая Волкова. Он был расстрелян гестаповцами в феврале 1942 года, но «Отряд дяди Коли» продолжил сражаться…»

«В Чувашии, — подчеркнул Председатель Госсовета, — тоже помнят и чтят героя-земляка, супругам Волковым в Ядрине установлен памятник. Память о подвиге Николая Волкова, объединяющая Чувашию и Беларусь, служит ярким примером братской дружбы и взаимной поддержки народов, прошедших через суровые испытания военных лет. Этот священный огонь мы бережно пронесем через поколения».

Справка «СЧ»

О Николае Волкове в нашей газете в разные годы писали профессор ЧувГУ Владимир Васильев, журналисты Лев Васильев и Зинаида Шитлаева. А в 2016-м году в редакции «СЧ» сыну Николая Волкова Георгию было торжественно вручено свидетельство о внесении его отца в Книгу Славы города Гродно. Решение об этом Гродненский городской совет депутатов принял в 2015 году, когда вся страна отмечала 70-летие Победы.