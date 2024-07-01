В Чувашском национальном музее открылась передвижная выставка «Без срока давности»

Прививка от фашизма

Проект, рассказывавший о зверствах нацистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны, начался несколько лет назад, и выставка в рамках этого проекта в Чебоксарах проходит не в первый раз. Но посетителям все равно есть на что посмотреть — экспозиция повествует о новых фактах геноцида, умышленного массового уничтожения представителей определенной расы или национальности.

Нацистская Германия всеми силами пыталась воплотить в жизнь «Генеральный план Ост», согласно которому все население Восточной Европы должно было быть уничтожено или сослано в Сибирь. За время ВОВ 80 млн человек попали в оккупацию, погибло более 13 миллионов человек, 5 миллионов были угнаны на работы в Германию. Но важно говорить не только о количестве погибших, но и об эмоциональных потрясениях людей. Война закончилась, но горькие воспоминания в памяти тех, кто находился под оккупацией, остались навсегда, многие уже не смогли жить, как раньше…

Почти год — с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го — в Нюрнберге шел судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, получивший одноименное городу название. Но даже спустя десятилетия открываются новые факты бесчеловечных преступлений фашистов и возобновляются суды, потому что такие преступления не имеют срока давности.

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова рассказала корреспонденту «СЧ», что эта выставка повторяет материалы многотомника, который совместными усилиями выпускают регионы, попавшие под оккупацию. И отметила, что тема выставки сейчас особенно актуальна: «И у Великой Отечественной войны, и у специальной военной операции главная цель одна — справиться с нацизмом».

…Радует, что на выставке «Без срока давности» можно увидеть людей абсолютно всех возрастов. Вот бабушка рассказывает внучке о том, что когда-то услышала от очевидцев тех страшных событий, а рядом подростки внимательно изучают стенды, повествующие о том, что творили нацисты в оккупированных городах и селах. Важно помнить даже самые трудные моменты нашей истории, ведь эта память — лучшая прививка от фашизма…

Антонина Капитонова

ЕВГЕНИЙ ШУМИЛОВ,

председатель совета регионального отделения Поискового движения России, ведущий рубрики в «СЧ» «Будем помнить»:

«Выставка «Без срока давности» особо важна именно для Чувашии. Нужно вспомнить, что гитлеровским планом молниеносной войны предусматривалось, что граница Германии будет проходить по правому берегу Волги. И на расстоянии до ста км от нее все население должно было быть уничтожено либо переселено, освободив место для немецких колонистов. То есть наш чувашский край и чувашский народ перестали бы существовать в природе. Как бы относились к ним фашисты, мы сегодня наглядно видим на Украине. Выставка должна помочь нам — и взрослым, и детям — получить надежную прививку от фашизма».

ИРИНА МЕНЬШИКОВА,

директор национального музея:

«Мы с организаторами намеренно разместили экспозицию рядом с выставкой «Родина Zа нами», посвященной специальной военной операции. Как только раздаются голоса, что «столько лет прошло, это уже далекая история, оставьте эти события в покое, не надо постоянно напоминать», вот в этот момент и начинают набирать силу те чудовищные идеи, с которыми боролись наши деды и прадеды, от которых столько страдал наш народ. Сейчас уходят последние представители военного поколения, те, кто лично видел и пережил страшные годы войны. Наш общий долг — не просто сохранить память о том времени, а сделать так, чтобы эта память, это неприятие фашизма вросло в гены нашего народа, и события тех лет никогда не повторились».