Заключенный из Чувашии принял участие во Всероссийском турнире по шахматам

Доска тоже в клеточку

Впервые в жизни выступил на российском чемпионате по шахматам мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии № 9 УФСИН по Чувашии. Вместе с ним за шахматные доски в режиме онлайн сели еще 83 человека, мотающие срок в исправительных учреждениях страны. Турнир среди лиц, отбывающих наказание

в пенитенциарных учреждениях, проходил по швейцарской системе — на каждую партию по регламенту отводилось 10 минут. А за процессом наблюдали не только организаторы соревнований, но и сотрудники колоний.

Шахматист из цивильской ИК № 9 «умной игрой» увлекается с детства. Но, видимо, какие-то моменты подзабыл — как сообщают в пресс-службе УФСИН по Чувашии, наш осужденный занял в турнире 27-е место.