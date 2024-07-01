Воспитанницы республиканской школы тяжелой атлетики Полина Андреева и Ирина Баймулкина успешно выступили на чемпионате страны, который в эти дни проходит в Новосибирске. Примечательно, что награды вручались не только по общим результатам двух упражнений, но и по итогам каждого вида программы. Сначала отличилась Полина Андреева, завоевавшая три медали в весовой категории 49 кг. В упражнении «рывок» подопечная Геннадия Иванова взяла «бронзу». А вот в «толчке» (90 кг) и по сумме (165 кг) Полина выиграла два «серебра». На счету Ирины Баймулкиной три бронзовые награды в весе 55 кг — в «толчке» она подняла 79-килограммовую штангу, а в «рывке» — 99 кг. Завершила чемпионат России Ирина с общей суммой 178 кг.