ЧЗСА поставит Елабужскому автозаводу мосты для экскаваторов–погрузчиков на 2,5 млрд рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках программы импортозамещения Чебоксарский завод силовых агрегатов разработает и поставит Елабужскому автомобильному заводу более 4 тысяч мостов для экскаваторов–погрузчиков, сумма контракта — свыше 2,5 млрд рублей. Об этом и о других итогах XIV Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024», в которой участвовала делегация Чувашии, рассказал на планерке в Доме правительства и.о. министра промышленности и энергетики Дмитрий Гринев.

Экспозицию на выставке в Екатеринбурге представили 25 регионов страны, в том числе Чувашия. Посетители смогли ознакомиться с продукцией АО «ЧЭАЗ», ВТФ «Текстильмаш», «Чебоксарская фабрика дверей плюс», «Элкон», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»… Ряд предприятий экспонировались на других площадках, в частности, «Химпром» — на площадке группы компаний «Ренова», завод спецавтомобилей — на площадке Минпромторга России. Представители компаний провели более 120 встреч с предварительной договоренностью о контрактах.

Главная тема форума — технологическое партнерство. В рамках деловой программы состоялось более ста мероприятий. Эксперты обсуждали цифровизацию промышленности, беспилотные технологии, автоматизацию производства, кибербезопасность. Было презентовано химическое производство в части организации выпуска анилина. Кроме этого, Чувашия будет принимать участие в новом нацпроекте «Новые материалы и химия», основная цель которого — снижение импортозависимости химической промышленности.

Выставку «ИННОПРОМ-2024» посетил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр также принял участие в работе стратегической сессии, где были озвучены результаты рейтинга регионов по эффективности реализации промышленной политики за 2023 год. Чувашия оказалась в первой десятке по экономическому развитию. Республика также заняла 15 место по итогам реализации в прошлом году региональных мер господдержки промышленности.

Опубликовано: 18 июля 2024 г.


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