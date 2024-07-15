Замечательная «Волга» принимает любителей спорта

И потренироваться, и массу впечатлений получить

Каждый год в Чувашии появляются современные спортсооружения, отвечающие международным стандартам. Менее месяца назад, в День республики, в юго-западном районе Чебоксар распахнули двери стадион «Волга» и крытый каток. Столица республики тогда шумела на всю страну — открывать объект, который курировал депутат Госдумы Анатолий Аксаков, приехал министр спорта России Михаил Дегтярев. Пользуются ли популярностью новые сооружения? О первых неделях работы многофункционального комплекса расскажем в материале «СЧ».

У стадиона «Волга» — славная история. Его построили еще в 40-х годах XX века при заводе имени В.И. Чапаева. В советское время матчи районной футбольной команды собирали полные аншлаги, свободных мест на трибунах практически не оставалось. Спустя некоторое время арена пришла в запустение и до реконструкции не эксплуатировалась порядка 20 лет.

Сегодня на территории «Волги» кипит жизнь, здесь царит особая атмосфера. В этом корреспондент «СЧ» убедился лично, когда пришел на стадион. Одни поклонники активного отдыха наматывали круги на беговой дорожке, другие с удовольствием шли в ФОК, чтобы поплавать в бассейне, а третьи с нетерпением ждали старта сеанса массового катания на крытом льду.

На гладком газоне отрабатывали штрафные удары юные футболисты. Практически все живут в юго-западном районе, но были и ребята, приехавшие сюда с другого конца города. В один момент детишкам стало скучно, и они разделились на две команды, чтобы поиграть в футбол. Как спортсмены сразу включились в процесс — пасы в одно касание, обводки, блестящие удары по девяткам… Эмоции от игры били ключом!

«Мне очень нравится футбольное поле — сейчас играем здесь практически каждый день. Я не видел лучше газона, чем на «Волге». Раньше играли на плохих полях, где обычная пыль, а сейчас мы приходим сюда и радуемся, — поделился впечатлениями 12-летний футболист Кирилл Седойкин. — Мы по десять часов подряд играем и получаем классные эмоции, веселимся. Очень много людей приходит — даже собираем футбольные команды и проводим полноценные поединки».

Возможно, кто-то из ребят, игравших на «Волге», в будущем сможет дорасти до профессионального футбола и будет забивать голы на переполненных стадионах.

Кстати У юных любителей футбола из нашей республики существуют отличные примеры для подражания. Ведь на российской и международной арене выступают сразу несколько игроков с чувашскими корнями — Артем Дзюба, Александр Головин, Сергей Игнашевич (ныне тренер), Роман Евгеньев.

После общения с футболистами корреспондент «СЧ» переместился в многофункциональный спортивный комплекс. Напомним, что в него входят 25-метровый (на шесть дорожек) и детский плавательные бассейны, два зала для игровых видов спорта, залы для тяжелой атлетики и единоборств, специализированные тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, восстановительный центр, кафе. Кстати, экскурсию по спортивному объекту провела директор спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Е. Николаевой, чемпионка мира и Европы по спортивной ходьбе Алина Иванова.

Без преувеличения, наибольшей популярностью у поклонников здорового образа жизни пользуются бассейны. Поплавать приходят люди разных поколений — за один сеанс порой насчитывается более 60 человек. Вот и 52-летняя Надежда Алексеева посетила спорткомплекс вместе с пятилетней внучкой Мирославой, которая приехала к бабушке на каникулы. Как выяснилось, эта пара практически каждый день ходит в бассейн.

«У нас невероятные ощущения. Замечательно, что построили и детский, и взрослый бассейны — не во всех спортивных сооружениях предусмотрено такое. Мы живем рядом с «Волгой» и очень ждали открытия», — сказала Надежда Алексеева.

Также с пользой для здоровья провела время семья Самойловых — папа, мама и двое детей. Как рассказала мама Светлана, они впервые пришли поплавать на «Волгу», уже предвкушают следующее появление в бассейне и думают о покупке абонемента. Особенно рьяно стремится покорить водную гладь дочка Аня, которая уже занимается классическими танцами, а сейчас еще хочет усовершенствовать навыки в плавании.

«Водичка теплая и глубина хорошая. Я мечтаю научиться хорошо плавать, чтобы выступать в будущем на спортивных соревнованиях и завоевывать медали. Хочу стать спортсменкой», — подчеркнула юная Аня.

К сведению Многие поклонники плавания, посещающие «Волгу», хотят заниматься с инструкторами. На данный момент тренеров и инструкторов недостаточно, но, по признанию Алины Ивановой, к сентябрю полный штат специалистов будет подготовлен.

Уже наблюдается огромный спрос на аренду спортивных залов. Мини-футболисты, баскетболисты, бадминтонисты, волейболисты, гандболисты и даже фехтовальщики приходили опробовать покрытие. К слову, все расценки на платные услуги ФОКа можно узнать на информационном стенде в фойе, у администратора или на сайте спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Е. Николаевой.

Для тех, кто хочет убежать от знойной жары и примерно на час очутиться в зимней прохладе, на территории спортивного объекта работает крытый каток. Кстати, здесь есть прокат коньков. Конечно, открытие катка — огромное подспорье для начинающих спортсменов, таких как Элина Еремеева. Она пришла на сеанс массового катания вместе с мамой Надеждой, которая следила за выполнением соревновательной программы дочки.

«У меня ребенок профессионально занимается фигурным катанием — ездить на катки в другие районы было очень сложно, потому что убиваешь много времени. Здесь я могу спокойно отпустить ребенка на лед и заниматься важными делами, — заявила Надежда Еремеева. — Классно, что в юго-западном районе построили такой замечательный крытый каток. Я сама всю жизнь живу на Чапаевском поселке, в детстве занималась на «Волге». И очень переживала, когда спорткомплекс перестал работать».