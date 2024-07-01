«Никто ничего подобного в мире не делал!»

Завершилась Международная выставка-форум «Россия».

247 дней работы, 150 дней подготовки — подошла к концу грандиозная выставка «Россия» на ВДНХ. Наша республика — в числе лучших регионов. Все девять месяцев Чувашия входила в ТОП-4 экспозиций в голосовании гостей во всех 11 номинациях, наша Вышитая карта России украшала зону культурных проектов павильона и была одним из центральных экспонатов. Пришло время подвести некоторые итоги и еще раз вспомнить интересные моменты.

Финальный аккорд

В последний день работы выставки «Россия» Владимир Путин приехал на ВДНХ. Президент провел встречу с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов выставки. Он поблагодарил за работу и отметил огромный интерес жителей страны, что не является преувеличением.

«Нам есть что показать, и есть чем гордиться. Но важно еще это красиво и талантливо преподнести. И у вас это получилось! Вам большое спасибо! Мы договорились, что мы будем создавать Национальный центр на площадке «Экспо», это решено. Также будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас», — сказал Президент. И, кстати, распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны Владимир Путин подписал 1 июля.

Интересный факт Владимир Путин приезжал на выставку «Россия» шесть раз. 4 декабря ознакомился с экспозицией «Первые в России — стране возможностей». 17 декабря Президент осмотрел стенды регионов в павильоне № 75. 23 января дал старт Году семьи в России. 1 февраля Владимир Путин встретился с участниками съезда Движения Первых. 8 июля провел встречу с сотрудниками выставки.

…Каждый день на протяжении девяти месяцев Международная выставка-форум «Россия» радовала гостей и дарила незабываемые эмоции. Посетители ходили на концерты и становились свидетелями спортивных рекордов, слушали лекции от экспертов мирового уровня и учились новому на мастер-классах, участвовали в шествиях и фестивалях.

Но когда это все только начиналось, никто и предположить не мог, чем обернется идея масштабной выставки. «Во-первых, никто и никогда ничего подобного в мире не делал. Никто не обладает опытом проведения таких интерактивных выставок, длящихся так долго. Во-вторых, никто на текущий момент не понимает, насколько выставка будет успешной и востребованной жителями страны», — отметил перед открытием первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что все прошло как нельзя лучше, а успех был грандиозный. Общее количество посетителей выставки — более 18,5 млн человек. Гостями стали не только россияне, но и представители более чем 120 стран, в том числе две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

Кроме того, выставка соединила множество влюбленных сердец. На площадке прошел Первый Всероссийский свадебный фестиваль, во время которого одновременно поженились более 300 человек. В общей сложности на выставке заключили брак 284 пары со всей страны. И, между прочим, приятно поразила гостей чувашская традиционная свадьба, сыгранная с соблюдением всех древних правил от сватовства до брачного ритуала.

Чувашия удивляет

Наша республика, конечно, удивила всех. И в плане организации, и в плане идей и смыслов. Хотя чего удивляться, в последние годы наши достижения сами говорят за себя. Просто надо отдать должное тем, кто все эти месяцы, буквально «прописавшись» на ВДНХ, представлял нашу республику перед всей страной. Ежедневно они создавали гостям настроение, вдохновляли на победы, помогали лучше узнать свою страну и себя, соединяли сердца.

Все это время наша республика была в десятке самых интересно представленных регионов страны. Наш стенд приковывал большое внимание, около него всегда было громко, весело и познавательно. Можно смело сказать, что Чувашия смогла покорить сердца россиян гостеприимством и вниманием, национальной культурой и традициями, передовыми достижениями и технологиями.

Заключительный аккорд, которым наша республика завершила длительный «забег» — дни Вурнарского округа, закончившиеся как раз 8 июля, в последний день выставки. Об особенностях работы здесь в свое время рассказал главному редактору «Советской Чувашии» режиссер экспозиции республики Артем Чубуков.

Приведем одну цитату из этого интервью: «Есть формат однодневного фестиваля, а есть восемь месяцев работы и постоянной рутины. И невозможно каждый день выплескивать такой объем эмоций и энергии, как на фестивале. И некоторые регионы, будто об этом не размышляли. Есть экспозиции, которые первые две недели были невероятными, а потом затихли. Мы понимали, что в этом режиме жить потребуется полгода по 12 часов в сутки. И разгонялись не так быстро, как многие, изначально распределив, «размазав» ресурсы по времени. Поэтому история про основные отрасли республики для нас очень важная и классная. И спасибо огромное министерствам за эту работу. Отрасли меняются каждые три недели. Они индивидуально придумывают свою программу, собственное оформление. У нас всегда свежая экспозиция, всегда есть инфоповоды, мы всегда можем удивить гостей».

Представляете масштаб проделанной работы? Нет. Тогда вот некоторые цифры. На стенде Чувашии отработали коллективы из 12 министерств и 10 муниципалитетов республики, было представлено более 200 различных экспонатов. Всего в организации и проведении мероприятий задействовали около двух с половиной тысяч человек. «Чувашия трижды получила награды от Администрации Президента России и оргкомитета выставки. Мы стали четвертыми по итогам общего голосования», — рассказал вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков.

Кстати, насчет голосования. Оно проводилось в мобильном приложении и на официальном сайте выставки. Гости определяли лучшие экспозиции по 11 номинациям. Так, можно было выбрать самый оригинальный стенд, самую полезную и познавательную экспозицию для детей, стенд с лучшим интерактивом или виртуальным туром, туристическим или социальным проектом. Всего же в копилке республики четыре награды: «Лучший образ выставки, «Лучший старт культурной программы», «За работу на выставке» и «За победу в интернет-голосовании».

И, конечно же, мы не забыли про нашу гордость — Вышитую карту России. Инсталляция по мотивам Вышитой карты встречала гостей выставки-форума при входе на ВДНХ. И что интересно, первая Вышитая карта Чувашской АССР была представлена на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году. Над картой в течение года работали мастерицы Альгешевской фабрики «Паха тере». Сейчас она хранится в Музее чувашской вышивки.

Вышитая карта России еще не раз привлечет к себе внимание. Будем надеяться, что мы еще услышим и об уже ставшей известной на всю страну тухье. Предположительно, шестиметровую чувашскую тухью с выставки «Россия» установят в Чебоксарах в атриуме торгово-развлекательного комплекса «Каскад» со свободным доступом для всех жителей и гостей Чувашии.

Ну вот и все. Или нет?

Сегодня 75 павильон ВДНХ пуст. Точнее, не совсем, идут работы по демонтажу конструкций. Разбор и вывоз нашей экспозиции займет не больше пяти дней. Это довольно быстро, если учесть, что монтаж занял около месяца. Вообще девять месяцев выставки пролетели незаметно, впрочем, те, кто непосредственно работал на ней все это время, с этим, возможно, не согласятся. Они выложились на все сто процентов и им сложно сейчас дать какую-либо оценку тому, как все прошло.

«Для меня это самый большой федеральный проект, над которым я работал, — рассказал корреспонденту «Советской Чувашии» режиссер экспозиции Артем Чубуков. — Было безумно сложно. Но ценой усилий огромной команды в две с половиной тысячи человек мы смогли забрать практически наибольшее количество наград и статуэток. По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, наград больше, чем у нас, нет ни у кого. Все это говорит о том, что я испытываю крайнюю степень удовлетворения, радости и счастья. Все те задачи, которые были поставлены Главой республики Олегом Николаевым, выполнены».

С чем согласится, наверное, и каждый работник выставки, и посетитель — это то, что «Россия» вызывает чувство гордости за всю страну в целом и за каждый регион в отдельности. Мы смогли, мы справились! И это дает шанс на то, что также, общими усилиями, мы продолжим творить великую историю нашей страны, будем идти вперед с гордо поднятой головой.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил Олегу Николаеву награду за «Лучший старт культурной программы». Коллаж «СЧ»

СПРАВКА «СЧ» От вице-премьеров до звезд футбола За время проведения выставки стенд нашей республики посетили немало известных людей. Почетным гостем экспозиции Чувашии на ВДНХ стал Андрей Белоусов — тогда еще не министр обороны страны, а первый заместитель Председателя Правительства России. Несколькими днями позже гостеприимный уголок Чувашии на ВДНХ увидели заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. В рамках Дня цифровой экономики знакомиться с экспозицией республики пришел министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Побывал у нас в гостях и министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич и с удовольствием примерил чувашский суконный кафтан. Были и другие именитые гости. Певец и музыкант Денис Клявер поиграл в наши крафтовые настолки. Под большим впечатлением от чувашской сельхозэкспозиции на ВДНХ осталась представитель Молодежного парламента Москвы Дарья Сеткова. Также на стенде Чувашии побывали актер театра и кино Дмитрий Дюжев, ведущая программ о здоровье Елена Малышева, звезда российского футбола Александр Мостовой, популярный радиоведущий Саймон и многие другие известные персоны.