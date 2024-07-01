Чувашия — на «ИННОПРОМ-2024»

Делегация республики под руководством вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова принимает участие в Международной выставке «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге.

«ИННОПРОМ» — это уникальная площадка для обмена опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве. Ежегодно на выставке собирается профессиональное сообщество для налаживания полезных контактов и заключения новых партнерств. Свою продукцию на коллективном стенде региона представляют предприятия электротехнического кластера, машиностроения, станкостроения, компании-производители дверей и лакокрасочных покрытий.

В этом году основная тема форума — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». В программе — деловой завтрак, совместное заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, а также стратегическая сессия по теме технологического партнерства.

Как заявил на форуме вице-премьер Дмитрий Краснов, Чувашия готова принять участие в новом нацпроекте «Новые материалы и химия». Речь идет о запуске инвестиционных проектов, которые предусматривают путь от сырья до высокотехнологичных товаров. Промышленность Чувашии как раз ориентирована на локализацию производства в высокотехнологичных отраслях, применение новых технологий, что позволяет существенно увеличить скорость адаптации к меняющимся условиям, повысить эффективность работы. «В ближайшей перспективе в республике может быть создано крупное производство кремнийорганических продуктов, 90% которых импортируются, остальные 10% производятся на импортном сырье. Так что это, в первую очередь, импортозамещаюший проект. В намерениях инвесторов — создать холдинг, в который войдут два масштабных комплекса: на площадке в Новочебоксарске будет создано 550 рабочих мест, в Казани — 200», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Также рассматривается возможность реализации проекта по производству анилина на площадке ПАО «Химпром» в рамках особой экономической зоны. Анилин — сырье для ацетонанила, выпускаемого на этом же предприятии. Размещение производств рядом упростит технологическую цепочку, минимизирует логистические издержки. Проект планируют воплотить в жизнь «Группа Оргсинтез» совместно с АО «Пигмент», сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

И вот свежая информация с форума. Чувашия вошла в десятку лучших регионов по экономическому развитию по итогам года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Краснов. Результаты рейтинга были озвучены на выставке «ИННОПРОМ-2024». Как пишет глава экономического ведомства, среди множества показателей эксперты Минпромторга РФ оценивали в том числе динамику роста промпроизводства, а также рост несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. Чувашия стала вторым среди регионов и по росту промпроизводства, и по росту обрабатывающего сектора. Также республика уверенно наращивает экспорт.

В рейтинге от Минпромторга РФ Чувашская Республика заняла еще и 15 место среди регионов по реализации региональных мер господдержки промышленности, в том числе по результатам деятельности регионального Фонда развития промышленности