Катись по правилам!

В начале июля в парке «Амазония» в Чебоксарах прошел бесплатный мастер-класс для любителей покататься на самокатах, велосипедах и прочих средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Площадка парка превратилась в настоящую дорожную полосу с сигнальными конусами и разметкой для «водителей». Ведущие мастер-класса не только дали уроки вождения, но и рассказали о мерах безопасности и ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ограничений для тех, кто решил прокатиться на СИМ, не так уж и мало. Им, в частности, запрещено превышать скорость 25 км/час, а в особо людных местах скоростной максимум составляет 18-20 км/час. Если на пути пешеходный переход, самокат или велосипед надо притормозить и перейти дорогу пешком. Категорически запрещается езда на СИМ вдвоем: нарушителей в таком случае в перспективе ожидает штраф от предоставившей транспортное средство в прокат кикшеринговой компании — 3 тысячи рублей, и даже 5 тысяч — если компанию взрослому самокатчику составил ребенок.

Кстати, вычислить тех, кто катает «пассажиров», можно и дистанционно — у многих кикшеринговых компаний появилась система автоматической фиксации езды на самокате вдвоем или втроем. Если же нарушители катались на собственном самокате, их оштрафуют дорожные инспекторы на 800 рублей.

Перед эксплуатацией СИМ следует убедиться в его исправности, напоминают в Госавтоинспекции. Главное место передвижения для самокатчиков и велосипедистов — велосипедные дорожки, тротуары. Если нет тротуара, то можно выезжать на дорогу и ехать по правому краю проезжей части. Но это только для взрослых, дети до 14 лет должны двигаться строго по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. При этом дети в возрасте до семи лет могут кататься только в сопровождении взрослых.

Ведущие мастер-класса попросили не бросать самокаты где попало, а оставлять их лишь в специально отведенных для этого местах. А еще они призвали всех велосипедистов и самокатчиков соблюдать правила и ездить аккуратно.

Светлана Ильина, Диана Архипова

Более 20 человек в ходе мастер-класса научились безопасной езде на электросамокатах. Фото Светланы Ильиной