Речные поездки востребованы

Большой популярностью пользуются маршруты «Чебоксары — Казань» (этим направлением уже воспользовались 4612 человек) и «Чебоксары — Свияжск» (1613).

По техническим причинам перевозчиком Республики Татарстан АО «Флот РТ» не выполнены договоренности по запуску встречных рейсов «Казань — Чебоксары». Поэтому загруженность для речников Чувашии в направлении соседнего региона остается прежней — пока не получается снять один «Валдай» для дальнейшего запуска по внутренним маршрутам, например, в Мариинский Посад.

В Минтрансе Чувашии напоминают, что отправиться в путешествие по Волге жители республики могут и на скоростных «Метеорах». Они сегодня курсируют по маршруту «Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Ульяновск».

Светлана Ильина

Фото из архива редакции