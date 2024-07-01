«Золотой» подъем

Представитель Чувашии Сергей Кириллов занял первое место в межрегиональных состязаниях по пожарно-спасательному спорту в Кирове. Студент новочебоксарской Академии технологии и управления продемонстрировал быстрейшее время (10,71 секунды) в подъеме по штурмовой лестнице в окно третьего этажа учебной башни среди юношей 17-18 лет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Чувашии. Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 14 субъектов ПФО. Благодаря победе Сергей прошел отбор в команду Поволжья для участия в чемпионате МЧС России, который состоится 31 июля в Йошкар-Оле.
Опубликовано: 4 июля 2024 г.
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