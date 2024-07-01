Пожар вне расписания

Во вторник, 2 июля, пламя охватило кабинет технологии на первом этаже школы в деревне Карабай-Шемурша в Шемуршинском муниципальном округе.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила три квадратных метра. В результате ЧП повреждены сверлильный станок и часть отделки потолка, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Чувашии.

В этот же день огонь уничтожил кровлю дома 68-летнего жителя деревни Ердово Чебоксарского округа. В тушении были задействованы четыре пожарные машины. Также от возгораний пострадали две бани — в Чебоксарах и деревне Асхва Канашского округа.

Фото МЧС России по Чувашии