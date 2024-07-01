В ЖКХ — изменения тарифов

На селе — заготовка кормов.

Июль практически каждый раз приносит корректировки стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения. Не стал исключением и нынешний год. Со вчерашнего дня плата за газ составляет 7,42 руб. за один кубометр — рост на 9,93%. Предельный единый тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен в размере 409,61 руб. — со снижением к действующему тарифу на 27,79 руб., или на 6,4%.

Как рассказал на еженедельной правительственной планерке под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова руководитель Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, федеральным правительством ограничивается изменение совокупной платы и предельно допустимых отклонений в разрезе отдельных муниципалитетов. По распоряжению правительства от 10 ноября 2023 года данные значения для Чувашии утверждены с 1 июля нынешнего года в размере соответственно 9,6% и 3,2%. В итоге максимальное изменение ограничено индексом 12,8%. В соответствии с указом Главы республики от 15 ноября 2023 года с 1 июля происходит плановое изменение платы за услуги ЖКХ.

В связи с отнесением Чебоксар и Новочебоксарска к ценовым зонам теплоснабжения предельный индекс установлен здесь с учетом предельного уровня цены на теплоэнергию. При этом фактически население будет оплачивать в меньших размерах по ценам, определенным соглашением об исполнении схем теплоснабжения, пояснил Егоров.

По инициативе федеральной антимонопольной службы с минувшего мая в Чувашии установлены дифференцированные тарифы на электроэнергию по объемам потребления. Для сельчан и населения, проживающего в домах с электроплитами, тариф установлен с максимально понижающим коэффициентом — 0,7. Все потребители, использующие электричество до 11 тыс. кВт/час, платят по самому низкому тарифу — в первом диапазоне.

Во втором и третьем, где потребление свыше 11 тыс. кВт, плата соответственно выше. К примеру, житель однокомнатной квартиры с газовой плитой в сельской местности будет платить за электроэнергию в месяц по нормативу на 18,50 руб. больше, а в городе — на 26,67 руб. В домах с электроплитой тот же потребитель заплатит больше на 26,50 руб.

При оплате услуги за сбор и вывоз ТКО отменяется градация на сельских и городских потребителей. Речь теперь идет только о проживающих в многоквартирных и индивидуальных домах. По данным статистики, цены на услуги ЖКХ в регионе сложились ниже, чем в других субъектах ПФО. В Чувашии организовано получение субсидий на оплату коммунальных услуг, сказал Сергей Егоров.

В нынешнем году, когда весенние полевые работы начались с двухнедельным отставанием из-за погоды, вся посевная площадь в республике составила более 546 тыс. гектаров, доложил Сергей Артамонов, говоря о предварительных итогах посевной. Это на уровне предыдущего года. Более половины площадей — под зерновыми, при этом отмечается их сокращение. В то же время намечено увеличение технических культур — на 23%, кормовых — на 8,2%.

Полным ходом идет заготовка кормов. Запасено 7,4 центнера кормовых единиц в расчете на одну условную голову скота при плане не менее 26 центнеров за сезон. Менее одной единицы заготовлено в Порецком и Ибресинском округах. В Козловском — вообще ноль…

Первая декада июля ожидается теплой, что способствует активной работе, сказал министр.

О днях Ядринского муниципального округа, проходивших на Международной выставке-форуме «Россия» с 25 по 30 июня, рассказал глава округа Станислав Трофимов. В программе были представлены три тематических блока — «Ядрин туристический», «Ядрин агропромышленный» и «Ядрин исторический». Состоялось 59 мастер-классов, семь тематических встреч, разыграно более одной тысячи сувениров. Более 600 жителей округа посетили выставку. Праздничную атмосферу создавали восемь творческих коллективов. Более половины чувашского хмеля выращивают в округе, что нашло отражение в экспозиции, отметил Трофимов.

Вице-премьер — полпред Чувашии при Президенте страны Алексей Ладыков высоко оценил участие ядринцев в выставке. Сейчас уже надо говорить о ее завершении: 6 июля состоится церемония закрытия этого самого масштабного проекта страны.