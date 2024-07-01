МФЦ много — стандарт один

Сегодня все многофункциональные центры Чувашии приводят к единому образцу, чтобы сотрудникам было комфортнее работать, а клиентам — получать государственные и муниципальные услуги. Модернизация коснулась и МФЦ в Мариинском Посаде. На прошлой неделе офис посетил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Недавно здесь был проведен ремонт, обновление фасадной части здания все еще продолжается. В офисе работает пять универсальных окон, где оказывают 196 федеральных и региональных услуг. По поручению руководителя Минэкономразвития все республиканские МФЦ в муниципалитетах должны соответствовать одному стандарту комфорта и требованиям обслуживания, в том числе маломобильных граждан.

«Полтора года назад мы сюда приезжали и взяли на себя обязательства привести в порядок офис МФЦ, сейчас он отвечает принятым стандартам. Создали сектор пользовательского сопровождения, где жители могут зарегистрироваться на портале государственных услуг и не тратить время на посещение офисов. Рассчитываю, что качество и оперативность оказания услуг в Мариинско-Посадском округе будет на должном уровне — здесь также есть над чем поработать», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

В ходе своего визита в Мариинский Посад министр также договорился о том, что администрация округа переведет в МФЦ еще больше муниципальных услуг.