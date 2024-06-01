Спасибо за хороший баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко направил благодарность в адрес Главы Чувашии Олега Николаева. Он поздравил республику и команду «ЧГУ-Атланта» с успешным выступлением на финальном этапе чемпионата студенческого баскетбола «Лига Белова» среди девушек, сообщили в региональном Минспорта. Всего студенческая лига охватывает более 70 регионов нашей страны. Напомним, что «ЧГУ-Атланта» взяла бронзовые медали «финала четырех» в конце мая в Химках. В поединке за третье место подопечные Никиты Иванова обыграли команду «УрФУ Сима-Ленд» со счетом 62:38.