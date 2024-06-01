Кому положена надбавка для ветеранов АПК

Двадцать тысяч жителей Чувашии получают сейчас дополнительную выплату к пенсии за сельский стаж. Кому она положена, как ее оформить, и может ли сельский пенсионер получать надбавку, если переедет к детям в город? Эти и другие моменты прояснили в Отделении Социального фонда Чувашии.

Жители сельской местности имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Устанавливается надбавка в соответствии с ч. 14 ст. 17 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Размер выплаты с 1 января этого года составляет 2033,72 рубля.

Пенсионерам предоставляется право на надбавку при соблюдении трех условий, поясняют в Отделении СФР по Чувашии. Человеку необходимо иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, он должен фактически проживать в сельской местности и на момент оформления выплаты (и в процессе ее получения) не должен работать. При переезде в город право на надбавку сохраняется — если пенсионер переехал после того, как получил выплату за сельский стаж. Такие правила закреплены постановлением Правительства России, принятым три года назад.

В стаж, необходимый для получения повышенной фиксированной выплаты, включается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства. При этом профессия жителя сельской местности должна соответствовать перечню профессий, должностей и специальностей, утвержденному Правительством РФ. Он включает агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и других, всего больше 500 профессий. А работа в различных сельскохозяйственных организациях до 1992 года включается в сельский стаж независимо от должности или профессии.

«Перерасчет пенсий селян проводится автоматически по сведениям из выплатного дела пенсионера, поэтому специально обращаться в Отделение СФР по республике за пересмотром не нужно, — говорит управляющий Отделением СФР по Чувашии Валерий Николаев. — При этом пенсионер имеет право в любое время самостоятельно представить в ОСФР документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату в том случае, если ранее они не были прикреплены к выплатному делу гражданина. Увеличение размера пенсии происходит с месяца, следующего за месяцем обращения».

Из истории вопроса

Изначально сельские надбавки не распространялись на пенсионеров, которые покинули сельскую местность, например, переехали в город к родственникам. Также надбавки отменялись, если населенный пункт, в котором проживали пожилые сельчане, после административного преобразования стал относиться к городу. Как сообщают на официальном сайте Правительства России, на эту несправедливость обратил внимание Президент страны Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций в Государственной Думе в феврале 2021 года. Глава государства поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть этот вопрос и представить предложения о внесении изменений в законодательство. Что и было сделано — новые правила были утверждены постановлением Правительства РФ от 23 июня 2021 г. № 962. «Люди становятся городскими жителями по разным причинам. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство», — прокомментировал поправки председатель Правительства России Михаил Мишустин.