В Алатыре прокуроры обнаружили несколько опасных и ветхих заброшенных зданий

Не пускайте сюда детей!

Одно из нежилых строений, принадлежащее гимназии № 6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова, расположено на территории стадиона «Спутник». В нем нет ни окон, ни дверей, а внутри оно завалено мусором. «Доступ на земельный участок и объект свободный», — отметили в прокуратуре. Такое же заброшенное здание прокуроры выявили на территории Алатырского технологического колледжа.

Эти здания, предупреждает телеграм-канал «Прокуратура Чувашии», могут служить местом пребывания детей и подвергать их опасности в связи с аварийным состоянием, а также возможностью совершения в нем в отношении детей преступлений или правонарушений. Для устранения нарушений в адрес директоров учебных учреждений сотрудники прокуратуры внесли представления. От руководителей потребовали ограничить доступ на объекты посторонних, а также принять меры по дальнейшему использованию или демонтажу опасных зданий.