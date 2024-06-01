В Алатырской школе № 2 открылась выставка «СИЛА V ПРАВДЕ! РОССИЯ ZA НАМИ!»

Уроки мужества в музейном зале

В музее боевой славы Алатырской средней школы № 2 открыта новая постоянная экспозиция «СИЛА V ПРАВДЕ! РОССИЯ ZA НАМИ!», посвященная специальной военной операции.

Как пишет газета «Алатырские вести», инициатором ее создания в родном городе стал подполковник Артемий Репкин, помощник военного комиссара Чувашской Республики, участник СВО, кавалер ордена Мужества.

На открытии экспозиции директор школы Юлия Друзина рассказала, что изначально музей был посвящен боевому пути 141-й Стрелковой дивизии второго формирования. А первое ее формирование начиналось на Донбассе. В новой экспозиции представлены элементы современного оружия, стоящего на вооружении нашей армии, обмундирования и экипировки наших солдат (например, плита бронежилета, спасшая российского воина от пули врага), а также вражеские трофеи. Все это было добыто для алатырского школьного музея усилиями героя-земляка и его сослуживцев.

А Артемий Репкин вспомнил, как все начиналось. «После ранения я был назначен помощником военного комиссара республики, много посещал образовательные учреждения, — рассказал он. — И у меня родилась идея такой выставки, чтобы наши дети, молодежь смогли своими глазами увидеть то, что сегодня есть на вооружении армии, в оснащении бойцов, а также использовать современное оборудование на уроках ОБЖ. Самое главное, все мы не должны забывать наших парней, героев, отдавших свои жизни за Родину. Чтобы на их подвигах, примерах мужества росла наша молодежь!»

Есть свой герой и в школе № 2. Выпускник школы Владимир Катаскин, участник СВО, погиб при выполнении воинского долга. Память о всех погибших воинах участники встречи в музее почтили минутой молчания.