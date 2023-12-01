В Алатыре обновили музей, на очереди — ДК и библиотека

Провинция ждет изменений

Величественные церкви, резные деревянные дома, купеческие магазины и особняки — старинному городу Алатырю сегодня есть что предложить туристам. Важно все эти «изюминки» снабдить нужной инфраструктурой, грамотно «упаковать». И судя по тому, какое внимание сейчас приковано к «центру поволжского православия», республика намерена серьезно заняться этим направлением. Буквально неделю назад на заседании Координационного совета по развитию туризма Чувашской Республики был представлен мастер-план по развитию Алатыря. А на днях Глава Чувашии Олег Николаев посетил город на Суре лично — принял участие в торжественном открытии Музея русской провинции и поздравил с юбилеем одно из старейших предприятий республики.

Новое культурное пространство создано на базе местного краеведческого музея. Располагается оно в двухэтажном деревянном здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. В прошлом это городское училище, построенное в 1911 году по проекту известного симбирского архитектора Федора Ливчака.

Экспозиция знакомит посетителей с историей Алатыря и Алатырского уезда со времени основания Иоанном Грозным в 1552 году и до 30-х годов XX века. По словам директора музея Татьяны Борисовой, здесь собраны палеонтологические, археологические и этнографические материалы, картины и предметы декоративно-прикладного искусства, личные вещи и документы знаменитых земляков, научные коллекции и архивы алатырских краеведов.

Олег Николаев и другие приглашенные гости осмотрели главные тематические площадки обновленного учреждения: прошлись по залам основания города Алатыря, крестьянского быта, религии и дворянства. «Уверен, открытие Музея русской провинции станет подарком не только для жителей республики, но и для гостей Алатыря», — поделился впечатлениями руководитель региона. Он отметил, что город ежегодно посещают свыше 30 тысяч человек, и число это растет.

Большая часть из тех, что приезжают сегодня в Алатырь — паломники, но есть среди них и туристы, интересующиеся не только религиозными сооружениями, но и другими уникальными памятниками истории, архитектуры и культуры. И если город действительно начнет улучшать туристическую инфраструктуру и развивать свои сильные стороны согласно мастер-плану, поток гостей увеличится — позитивно настроены муниципальные власти.

К СЛОВУ Помимо Главы Чувашии первыми посетителями Музея русской провинции в день его открытия стали епископ Алатырский и Порецкий Феодор, министр культуры республики Светлана Каликова, депутат Госсовета Евгений Таланов, глава Алатыря Павел Аринин, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и почетные граждане города.

Вот и Глава Чувашии уверен в том, что у самого южного города республики хороший задел на будущее. «В Алатыре, замечу, есть большие перспективы развития как промышленности, экономики, так и новых направлений, — сказал он. — На днях мы рассмотрели концепцию реализации туристического кода города. Сейчас улучшается улица Ленина. Работа по благоустройству будет продолжена, прежде всего — в интересах жителей, чтобы им было комфортно жить в этом прекрасном городе». Изменения поэтапно будут охватывать муниципалитет, добавил руководитель региона.

Поздравила алатырцев с открытием музея и министр культуры Чувашии Светлана Каликова. По ее словам, и руководство региона, и Минкультуры Чувашии стараются делать все, чтобы в Алатыре было комфортно жить и отдыхать. Около 17 млн рублей было вложено из различных источников в Алатырскую детскую школу искусств. Средства пошли на ремонт, оснащение учреждения музыкальными инструментами, на создание виртуального концертного зала. Вот и музей открылся благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке республики. В общей сложности за последние годы в проект вложено почти 70 млн рублей, сообщила Светлана Анатольевна. В следующем году внимание направят на городской Дворец культуры, который давно требует обновления. Кроме того, в Алатыре появится библиотека нового поколения — проект уже получил поддержку федерального Министерства культуры.

Пригласили на торжество и коллег из соседних регионов. Между администрациями Алатыря, Сурского района Ульяновской области и Ардатовского района Республики Мордовия были подписаны соглашения о социальном и культурном сотрудничестве. «Будем проводить совместные фестивали, ярмарки, народные гуляния, выставки и другие праздничные мероприятия», — рассказал об общих планах Олег Николаев.

Также во время своей рабочей поездки по Алатырю Глава Чувашии поздравил Алатырский механический завод со 130-летием со дня основания. Предприятие выпускает оборудование для сортировочных горок, замедлители для горочных и парковых тормозных позиций, управляющей аппаратуры, а также запасные части, вагонные котлы и кипятильники для ремонта пассажирских и грузовых вагонов. По словам руководителя региона, АМЗ активно развивается, использует меры господдержки и осваивает инновационные проекты. При содействии регионального Фонда развития промышленности предприятие реализует перспективный проект по выпуску скоростных тележек для грузовых вагонов, который включен в программу Комплексного развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Будет где встретить Новый год

В день открытия Музея русской провинции в Алатыре распахнул двери после капитального ремонта и сельский Дом культуры в поселке Первомайский Алатырского муниципального округа.

По такому случаю в ДК устроили концерт и открыли выставку работ народных умельцев. На торжестве успела побывать и министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Здание удалось обновить благодаря программе «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа». На ремонт из федерального и республиканского бюджетов было выделено порядка 15 млн рублей. «Спасибо за большой новогодний подарок для всех жителей поселка», — поблагодарили за поддержку выступившие на празднике артисты из местных фольклорных коллективов.