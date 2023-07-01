Администрацию Алатыря возглавит человек со стороны

Он работал в Минсельхозе России, в республиканском Фонде капремонта и Управлении автомобильных дорог.

Нового главу администрации Алатыря выбрали на прошлой неделе на внеочередном заседании городского Собрания депутатов. Необходимость в этом возникла после того, как в конце мая народные избранники приняли решение о досрочной отставке 43-летнего Дениса Трифонова, проработавшем на посту главы чуть более года.

Конкурсная комиссия представила на выбор две кандидатуры — заместителя директора Управления автомобильных дорог Чувашской Республики Павла Аринина и начальника отдела культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации Алатыря Валерия Кандрашина. И депутаты дружно отдали предпочтение дорожнику.

Как сообщает газета «Алатырские вести», председатель конкурсной комиссии, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов подчеркнул нейтральность назначенного главы как человека, ранее не проживавшего в Алатыре, и выразил надежду на то, что это поможет ему объективно взглянуть на городские проблемы, среди которых строительство новых котельных, улучшение состояния дорог, транспортные перевозки. Он также пожелал Аринину, в отличие от его предшественников, задержаться на должности.

Из досье

Павел Аринин родился 30 июля 1988 года в городе Экибастуз Павлодарской области Казахской ССР.

Окончил Чувашский филиал Московского гуманитарно-экономического института по специальности «Юриспруденция», а также ЧГУ имени И.Н. Ульянова по профилю «Промышленное и гражданское строительство». С октября 2012 по март 2015 года работал главным специалистом-экспертом Департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства РФ. Затем Аринин трудился в коммунальных структурах Чебоксар — был директором ООО «Жилкомсервис-1», заместителем директоров ООО «Управляющая компания № 1»

и ООО «Горизонт». В его послужном списке также значатся должности помощника министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии и заместителя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта». Женат, воспитывает дочь.