Жительница Тверской области предстанет перед судом за мошенничество с сертификатами в Чувашии

Обманула на желании сэкономить

Зимой прошлого года чебоксарка решила сэкономить, приобретя через мессенджер подарочные сертификаты крупных торговых площадок номиналом 10 и 35 тысяч рублей всего за десять с половиной тысяч. Но продавцы, получив деньги, перестали выходить на связь с потерпевшей, удалив переписку.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Чебоксары установили, что к совершению преступления причастна жительница Тверской области. Молодая женщина признала свою вину и в ходе расследования уголовного дела возместила пострадавшей часть причиненного ущерба.

Материалы уголовного дела будут рассматриваться в Кимрском городском суде Тверской области.