Жительница Тверской области предстанет перед судом за мошенничество с сертификатами в Чувашии

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обманула на желании сэкономить

Зимой прошлого года чебоксарка решила сэкономить, приобретя через мессенджер подарочные сертификаты крупных торговых площадок номиналом 10 и 35 тысяч рублей всего за десять с половиной тысяч. Но продавцы, получив деньги, перестали выходить на связь с потерпевшей, удалив переписку.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Чебоксары установили, что к совершению преступления причастна жительница Тверской области. Молодая женщина признала свою вину и в ходе расследования уголовного дела возместила пострадавшей часть причиненного ущерба.

Материалы уголовного дела будут рассматриваться в Кимрском городском суде Тверской области.

Опубликовано: 20:02 18 Апрель 2024 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.