Юный «инспектор ГИБДД» из Канаша побывал в гостях у коллег

Владимир Владимирович за порядок на дороге

Семилетнего Володю мгновенно прославило видео, выложенное в интернет одним из автолюбителей. В центре Канаша водителя остановил «старший лейтенант Егоров» и строго отчитал за тонировку. В первый же день ролик с «мини-гаишником» набрал сотни тысяч просмотров, своей принципиальностью и непосредственностью юный герой покорил огромную аудиторию социальных сетей по всей России.

Узнав, что Владимир Владимирович мечтает о службе в Госавтоинспекции, стражи дорог пригласили «коллегу» в гости, направив за ним и за его отцом патрульный автомобиль. Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции полковник полиции Марат Михайлов устроил мальчишке небольшое испытание, попросив перед началом поездки внимательно осмотреть салон.

— Где кресло?! — не растерялся тот.

Детское кресло достали из багажника, маленького пассажира устроили со всеми удобствами, и всю дорогу до Управления Госавтоинспекции республики Володя без умолку болтал. Мальчик рассказал, как следит не только за другими водителями, но и за папой — не разрешает превышать скорость. Спел песню про строгого инспектора, штрафующего за нарушения ПДД, сымитировал звуки полицейской сирены. И главное, попросил сопровождающих обращаться к нему не по имени, а исключительно — «коллега»…

По-военному поприветствовав постового у входа, Владимир Владимирович прошествовал в кабинет «главного гаишника» Чувашии. Полковник полиции Владимир Романов тепло поприветствовал тезку, отметив, что рад познакомиться со столь ответственным и нетерпимым к нарушителям помощником. За чашкой чая с конфетами Володя большой и Володя маленький обсудили ролик, и начинающий страж дорог получил наказ от своего опытного товарища впредь не подвергать себя опасности и участвовать в профилактических мероприятиях исключительно в присутствии настоящих сотрудников полиции.

От имени всех сотрудников Госавтоинспекции главный госинспектор подарил тезке комплект юного инспектора движения, памятные сувениры и настоящую полицейскую фуражку. Романов пообещал, что как только тезка пойдет в школу, его примут в ЮИД. Абсолютно в родной стихии Володя почувствовал себя и в музее истории Госавтоинспекции, очень по-взрослому заметив, что работа инспектора важна для безопасности на дороге.

Интерес сына к профессии полностью поддерживает его отец Владимир Гурьевич, который в одиночку воспитывает мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Поначалу, правда, оторопел, услышав от ребенка неожиданную просьбу купить гаишную форму, но пошел навстречу, потому что понял — это не мимолетный каприз.

В дежурной части Госавтоинспекции почетный гость вызвал на связь один из патрульных экипажей, изучил экипировку стражей дорог и основные сигналы регулировщика движения. А потом с помощью опытного инспектора остановил на дороге реального нарушителя ПДД на затонированной иномарке.

— Нарушаем? — строго спросил иногороднего водителя Володя.

— Нарушаем, — чистосердечно признался тот.

Со знанием дела юный страж дорог объяснил «темной» личности, что сейчас полицейские замерят светопропускаемость стекол, после чего составят на него протокол. Володя также не забыл пожелать счастливого пути…

В завершение визита обаятельный «мини-инспектор» подытожил, что сегодня поднял настроение всем гаишникам. И это абсолютно соответствовало действительности!

Про то, как Володю Егорова встречали «старшие коллеги» из Госавтоинспекции, можно узнать и из видео: