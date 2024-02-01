Там, где шумели дубравы…

Дуб Петра Великого, корабельный, дуб-патриарх — все эти три долгожителя растут в городском парке культуры и отдыха Шумерли. Решением сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» они внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Дуб Петра Великого

Как рассказывает ветеран лесного хозяйства, бывший работник Шумерлинского лесхоза, краевед-исследователь Николай Кондратьев, растения, несмотря на солидный возраст (от 100 до 400 лет), в прекрасном состоянии, с мощными стволами и живой кроной. Как говорят сами шумерлинцы, старые дубы в парке — это настоящая достопримечательность города. Есть у них и другие эпитеты — «живые свидетели истории», «памятники природы», «зеленое сокровище».

Дубом Петра Великого краевед называет 350-летнее дерево. Ведь именно благодаря указу этого правителя в феврале 1702 года леса Шумерлинского Присурья оказались в заповедной зоне, где запрещалось рубить дуб, клен, вяз и толстую сосну, потому что «те леса надобны к корабельному строению». За нарушение полагалось суровое наказание, вплоть до смертной казни.

Дуб Петра Великого — самый высокий и мощный, является природной исторической ценностью. Как уверяет лесничий-краевед, сырорастущие дубы таких величественных размеров в настоящее время — большая редкость.

В 1703 году указом Петра I заповедным был объявлен и крупный Большесурский массив, к концу века вошедший в Курмышский уезд Симбирской губернии. Таким образом, леса вдоль Суры попали в заповедную зону, где рубка предназначалась только для нужд кораблестроения. Здесь в течение почти 160 лет заготовлялись дубы для строительства Балтийского флота. Из этого массива в 1821 году была выделена Большесурская корабельная роща, в некоторых документах она называется также Алгашинской Большесурской рощей. Основную часть этой корабельной рощи составляли леса современного Шумерлинского муниципального округа.

По словам Николая Кондратьева, на территории Шумерлинского лесничества можно еще встретить дубы диаметром 110-130 см. Даже в черте города сохранилось несколько деревьев, возраст которых около 200-225 лет, и они гораздо старше Шумерли. Некоторые из них по внешнему виду вполне отвечают требованиям, которые предъявляются к корабельным дубам.

А вообще в городском парке насчитывается 25 старовозрастных дубов окружностью ствола 220 см и до 390 см в обходе (обводе). «Возраст всех от 150 до 400 лет. Эти растения были свидетелями основания города, ведь не случайно говорят, что Шумерля возникла «там, где шумели дубравы», — отмечает Николай Осипович.

Кстати, Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» реализуется с 2010 года Советом по сохранению природного наследия нации. Цель программы — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную, историческую и природную ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев.

«Песнь могучего дуба»

Николай Кондратьев, недавно отметивший 75-летие, также является председателем Совета краеведов Шумерли, действительным членом Чувашской национальной академии наук. Краеведением лесничий увлекся после выхода на пенсию в 2009 году. «У меня не то что открылось второе дыхание, а началась новая жизнь, — рассказывает Николай Осипович. — Я занялся краеведением, изучением истории лесного хозяйства и лесной промышленности Шумерлинского Присурья. А первый толчок к этому получил еще в 1993 году, когда увидел карту нашего края 1928 года, на которой были отмечены большие площади дубрав, липняков. Передо мной встал вопрос: «Куда делись наши дубравы?»

Большесурская корабельная роща, лесоводы Шумерлинского Присурья, Шумерлинский район по материалам генерального межевания 1798-1804 годов, история лесного хозяйства Шумерлинского лесхоза, зарождение лесной промышленности Шумерлинского Присурья, население и населенные пункты, история родной деревни Карабай-Шемурша — вот перечень тем, которые занимают краеведа. Благодаря его поискам было выявлено много ранее неизвестных фактов из истории Шумерли и округа. В Торханской сельской библиотеке появился уголок лесного кондуктора, в городском музее — экспозиция «Там, где шумели дубравы…». Николай Осипович был одним из инициаторов проведения межрайонного фестиваля «Песнь могучего дуба», в рамках которого издан библиографический указатель «Дело жизни — служение лесу» о работниках леса Шумерлинского края.

Кстати, в 2024 году краевед второй раз собирается провести фестиваль «Песнь могучего дуба». Необходимо еще раз напомнить землякам о необходимости защищать и беречь природное наследие, считает ветеран.