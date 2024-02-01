Недвижимость без проблем: советы специалистов Росреестра

О чем нужно узнать прежде, чем выйти на сделку с квартирой, почему важно вовремя оплачивать «коммуналку», о чем стоит помнить, покупая имущество, находящееся под арестом. Советы по этим вопросам нашим читателям дают сотрудники Росреестра по Чувашии и республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов.

— Прежде чем выходить на сделку с недвижимостью убедитесь, что на объект не наложен арест, — отмечает начальник отдела регистрации арестов Росреестра по Чувашии Диля Залялиева. — Для этого собственник заказывает в МФЦ актуальную выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах из Единого государственного реестра недвижимости. Если все чисто, то препятствий для регистрации права не будет.

Если арест есть, то не следует подавать документы в Росреестр до погашения задолженности. Такую сделку приостановят. В выписке из ЕГРН будет указано, какой орган наложил арест на недвижимость, туда и следует обращаться для выяснения обстоятельств. Зачастую, это служба судебных приставов.

Для того чтобы снять арест, надо оплатить долг. Погасив задолженность, проконтролируйте, чтобы пристав подготовил постановление о снятии ареста и отправил его в Росреестр. В течение трех дней обременение в ЕГРН будет снято.

— Своевременно оплачивайте коммунальные услуги, налоговые платежи, штрафы ГИБДД, алименты. Сумма долга может быть незначительной 200-500 рублей, а служба судебных приставов вправе ограничить запретительными мерами все имущество должника. Такой запрет обязательно станет причиной срыва или переноса сделки с недвижимостью, — предупреждает начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Чувашской Республике Александр Шуралев.

Заранее узнайте, есть ли у вас незакрытые исполнительные производства через сервис «Банк данных исполнительных производств», который можно найти на сайте Федеральной службы судебных приставов.

— Приобретая на торгах арестованное недвижимое имущество, необходимо помнить, что это всегда риск, — говорит начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Чувашской Республике Александр Шуралев. — Даже покупая имущество на аукционе, следует знать, что арест с такой недвижимости может быть не снят. В этом случае приобретателю после сделки необходимо обратиться в службу судебных приставов с заявлением о снятии обременения, приложив копию договора о купле-продажи объекта недвижимости.