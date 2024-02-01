В 2024 году экспортеры Чувашии смогут посетить международные выставки с господдержкой

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, в республике особое внимание уделяется предпринимателям, ориентированным на экспорт. Действует Центр поддержки экспорта, где можно получить сопровождение на всех этапах.

В частности, в 2023 году организовано участие 32 субъектов малого и среднего бизнеса в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях. Семь — в России и пять за рубежом — в Азербайджане, Казахстане, Армении, Китае. На нынешний год запланировано участие с господдержкой в восьми международных выставках. Экспортеры представят свою продукцию как на коллективных, так и на индивидуальных стендах.

Опубликовано: 1 февраля 2024 г.


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