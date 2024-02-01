Чувашия стала финалистом III Всероссийской премии Russian Travel Awards

Республика вошла в пятерку лучших в номинации «Регион этнокультурного туризма». Финалистов определяли по итогам федеральных туристических премий Russian Event Awards, «Маршрут года» и «Туристический сувенир», сообщает пресс-служба Минэкономразвития. В республике много делается для того, чтобы о туристическом потенциале Чувашии знали по всей стране. Регион привлекает, прежде всего, своей национальной культурой, кухней и традициями, поэтому жюри премии отметило усилия именно в номинации этнокультурного туризма. Вместе с Чувашией финалистами в данной номинации стали республики Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия) и Забайкальский край. Финал премии пройдет в Санкт-Петербурге 19-21 февраля.
Опубликовано: 1 февраля 2024 г.
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