Чувашия стала финалистом III Всероссийской премии Russian Travel Awards

Республика вошла в пятерку лучших в номинации «Регион этнокультурного туризма». Финалистов определяли по итогам федеральных туристических премий Russian Event Awards, «Маршрут года» и «Туристический сувенир», сообщает пресс-служба Минэкономразвития. В республике много делается для того, чтобы о туристическом потенциале Чувашии знали по всей стране. Регион привлекает, прежде всего, своей национальной культурой, кухней и традициями, поэтому жюри премии отметило усилия именно в номинации этнокультурного туризма. Вместе с Чувашией финалистами в данной номинации стали республики Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия) и Забайкальский край. Финал премии пройдет в Санкт-Петербурге 19-21 февраля.