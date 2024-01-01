Территории к обновлению определят голосованием

Популярность «Пушкинской карты» растет

Комфортная городская среда в рамках одноименного федерального проекта формируется с учетом мнения жителей муниципалитетов. Как в нынешнем году в республике пройдет Всероссийское голосование по отбору территорий для благоустройства — об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минстрою республики обеспечить волонтеров в процессе голосования надлежащей экипировкой. Управлению по молодежной политике совместно с местными администрациями наладить работу волонтерских штабов.

Такой порядок отбора территорий действует с 2021 года. Одним из показателей успешной реализации проекта является доля принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, напомнил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. Для упрощения опроса Минстроем России и АНО «Диалог Регионы» была разработана специальная платформа. В 2023 году в голосовании участвовали 135,9 тыс. человек, отобрано 26 территорий, на благоустройство направят около 300 млн рублей.

Нынче голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля. Отобранные проекты реализуют в 2025 году. Большая роль отводится волонтерам, которые будут информировать людей о выносимых на обсуждение проектах и о том, как принять участие в голосовании. Отбор территорий для голосования на местах уже идет. Данные на платформе загрузили Комсомольский, Янтиковский, Моргаушский, Порецкий, Козловский, Ядринский округа и Чебоксары. Остальными муниципальными образованиями информация пока не представлена.

Возникла небольшая коллизия относительно кураторства волонтерских штабов и экипировки добровольцев. По словам Максимова, этим должен заниматься центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии. Но глава министерства Дмитрий Захаров пояснил, что данный центр им не подведомствен. Олег Николаев сделал замечание Минстрою за такую оплошность и поручил ведомству совместно с управлением молодежной политики обеспечить организацию волонтерской работы на голосовании.

ПОРУЧЕНИЕ.

Продолжить реализацию проекта «Пушкинская карта». Максимально использовать возможности кинопоказа с тем, чтобы «вкрапливать» кино на патриотические темы в учебный процесс школьников.

Итоги реализации федерального проекта «Пушкинская карта» в республике в 2023 году достаточно успешные. В настоящее время в программе участвуют 98 учреждений культуры, из них 89 — государственные и муниципальные, девять — частные, доложила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Согласно рейтингу Минкультуры России, Чувашия по доле жителей, открывших «Пушкинскую карту», занимает лидирующую позицию в стране с показателем 99%.

Цифра 124 тыс. зрителей в 2023 году посетили театры и концертные залы с использованием «Пушкинской карты»

В минувшем году учреждениями культуры продано свыше 465 тыс. билетов на общую сумму 154,7 млн рублей. Первое место по посещаемости занимают театры, второе — кинотеатры, третье — Дворцы культуры и клубы. В течение года театрами и концертными учреждениями проведено более 2,7 тыс. мероприятий, в том числе 1,7 тыс. — по программе «Пушкинская карта». Количество зрителей по карте составило 124 тыс. человек.

При формировании репертуара театры ориентируются на произведения, включенные в школьную программу. Так, в прошлом году состоялись премьеры балета «История Нарспи» А. Асламаса, спектаклей «Месяц в деревне» И. Тургенева, «Последняя жертва» А. Островского, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. В нынешнем году государственными театрами и концертными учреждениями будет представлено 56 новых спектаклей и программ. Все постановки доступны по «Пушкинской карте».

Музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями по карте проведено свыше 4,3 тыс. мероприятий, участниками которых стали более 121,6 тыс. школьников и студентов. Крупнейший выставочный проект Чувашского государственного художественного музея «Три шедевра Левитана в Чувашии» из собрания Третьяковской галереи за два месяца посетило 10,8 тыс. человек, из них 4,2 тыс. — по «Пушкинской карте». В республике работают 22 кинозала, открытых при поддержке Фонда кино. Все кинозалы подключены к программе «Пушкинская карта». В 2023 году в кинозалах Чувашии демонстрировались главные премьеры популярных российских фильмов, а также фильмы, направленные на нравственное, духовное и патриотическое воспитание молодого поколения.

Глава республики попросил министра образования координировать использование «Пушкинской карты» в направлении популяризации кино и других видов искусства на патриотические темы.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить эффективное участие в презентации на выставке «Россия» экспозиции муниципальных образований Чувашии.

Светлана Каликова также рассказала об итогах проведения интерактивных мероприятий на выставке-форуме «Россия». Участие приняли девять государственных и семь коллективов самодеятельного народного творчества муниципальных учреждений культуры, шесть мастеров декоративно-прикладного творчества, Музей истории трактора. Всего проведено 1418 мероприятий, которые собрали более 76 тыс. человек.

Один из дней был посвящен «Вышитой карте России». Чувашским национальным музеем организована демонстрация фильмов, рассказывающих о ее создании, работала площадка по собиранию карты страны из пазлов, проводилась блиц-игра. Площадка, посвященная Василию Ивановичу Чапаеву, заинтересовала около 15 тыс. человек. Среди гостей разыграны сертификаты на посещение Чувашского национального музея и всех его филиалов. С успехом также выступили Чувашский государственный ансамбль песни и танца, ведущие театры республики. Посетители участвовали в программе «Сундук традиций», в ходе которой знакомились с чувашскими традициями, сказками, костюмами и предметами быта.

Выставка «Россия» перешагнула «экватор», сказал вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте страны Алексей Ладыков. Экспозицией Минкультуры завершен четвертый этап форума. До 12 апреля пройдут еще четыре этапа, в том числе экспозиции АПК республики, промышленности, транспорта, физкультуры, спорта и цифрового развития. За минувшую неделю экспозиция Чувашии вошла в десятку лучших по всем 11 номинациям, заняв второе место. Республика также получила награду за лучший образ выставки.

Президент Владимир Путин, как известно, предложил продлить работу выставки на летний период. В этой связи намечается экспозиция муниципалитетов регионов. Округа Чувашии будут экспонироваться на этапе работы выставки с 22 апреля по 1 июля, сказал Алексей Ладыков. Презентация будет также включать в себя мастер-классы и другие виды экспозиции. Глава республики нацелил на использование уже наработанной практики презентации отраслевых министерств. В частности, с точки зрения туристической привлекательности муниципалитетов.