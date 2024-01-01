Фильм о просветителе: взгляд сквозь годы

В минувшем декабре на телеканале «Россия — Культура» прошла документальная лента «Иван Яковлев. Завещание Учителя». В основу фильма легли мемуары просветителя «Моя жизнь». После просмотра многие невольно вспоминали короткометражку «Дело его жизни», созданную более полувека назад на киностудии «Центрнаучфильм» режиссером Давидом Дубинским. Пошли сравнения, оценки. Да, у каждого времени свои требования и к форме, и к содержанию, думается, ставить эти работы рядом и спрашивать, что лучше, вряд ли продуктивно.

В 1970-80-е годы документальный фильм «Дело его жизни» находился в активном обороте, его демонстрировали в кинотеатрах и клубах, для показа в школах были изготовлены копии на узкой ленте. Двадцатиминутный фильм стал своего рода сладким блюдом, который подавали «на десерт» на многочисленных встречах ветеранов-педагогов, на юбилейных торжествах. Обобщая, можно сказать, что выход картины на экраны был воспринят в республике как важное культурно-просветительское событие. Спустя много лет заведующая педуниверситетским мемориальным музеем И.Я. Яковлева Мария Илларионова и доцент Вагиз Гималиев опубликовали статью «Из истории создания документального фильма «Дело его жизни» в научном журнале «Вестник ЧГПУ» (2019 г., № 1). Надо сказать, данная публикация читается с большим интересом.

Новые факты

Что еще осталось за кадром? Этот вопрос мы адресовали сценаристу, драматургу, писателю Дмитрию Минченку, который поведал историю создания фильма, опираясь на записки и рассказы режиссера. Обратились к Дмитрию Анатольевичу не случайно: Давид Дубинский — его тесть. Общались мы с Дмитрием Минченком заочно, по электронной почте.

Справка «СЧ» Дмитрий Анатольевич Минченок родился в 1969 году в Витебске. Драматург, сценарист, писатель. Он — автор идеи и сценарист двухсерийного телевизионного фильма «Моцарт» (премия ТЭФИ, премия «Лавровая ветвь»), создатель уникального жанра драматической импровизации. Спектакль о Ван Гоге стал одним из самых неожиданных и провокационных в цикле Дмитрия Минченка о трагических судьбах маленьких людей, наделенных великим даром. Поставил для музея и концертного зала Собор им. Канта в Калининграде спектакль «Ужин в четыре руки» с Михаилом Ефремовым и Евгением Дятловым в главных ролях. Автор единственной полной биографии композитора Исаака Дунаевского, изданной в серии ЖЗЛ, за которую получил серебряную медаль Премии имени Ирины Архиповой в номинации «Лучшая книга о музыке и музыкантах» и др.

«Хочется обогатить яковлевоведение некоторыми интересными фактами, — написал, предваряя нашу беседу, Дмитрий Анатольевич. — Вот нашел в библиотеке Давида Эммануиловича документ, который свидетельствует о том, как он пошагово работал над сценарием. А вот книга, которая ему была подарена для работы, там наброски сценария прямо на полях биографии Яковлева. Все это безумно интересно. Кроме этого, имеется стенограмма сдачи фильма на заседании худсовета студии, к сожалению, запись в очень плохом состоянии (на ее восстановление надо потратить уйму времени). Стоит на подоконнике бюст И.Я. Яковлева, который остался от Давида Эммануиловича. Имеются эскизы работ художника Элли Юрьева, а также фотографии съемок. Поищем, может быть, еще что-нибудь всплывет. Давид Эммануилович много рассказывал о чувашском просветителе и о своей работе над фильмом. К сожалению, много воды с тех пор утекло, не все память сохранила».

«Давид Эммануилович, — вспоминает Дмитрий Минченок, — как-то сказал: «Ты сидишь и слушаешь меня в той самой квартире, которую я получил во многом благодаря Ивану Яковлеву. Фильм «Дело его жизни», который вышел на экраны в 1971 году, имел успех у руководства и зрителей Чувашии. В Госкино говорили об «особой атмосфере» и сетовали, что фильм — неполный метр. А другие говорили, что теперь его можно показывать как киножурнал перед сеансом в каждом кинотеатре страны. Собственно, мы, документалисты, имели тот же самый прокат, что и «художественники», — максимально широкий, только мы были «десертом» для художественной ленты. Меня особенно радовало то, что в самой республике фильм приняли «на ура». По итогам работы мне дали звание «Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР» и премию, на которую я смог купить квартиру, в которой мы сейчас находимся. Причина успеха? Удалось показать то, что в документалистике зовется «документом души», а не «документом факта». Это такая особая субстанция, которая рождается от тоски и боли».

Точка отсчета

В беседах с Дмитрием Минченком Давид Дубинский отмечал, что незадолго до начала работы над фильмом в его семье случилось чудо — родилась младшая дочь Оля, которая впоследствии и стала супругой Дмитрия.

«Все в моей душе пело и взывало к действию. Хотелось объяснить тот мир, который вдруг открылся передо мной через Любовь и искусство Самоотвержения, — вспоминал режиссер. — Счастье казалось полным. Именно в такой момент на студии начинают вестись разговоры о праздновании столетия со дня рождения Ленина и о столетнем юбилее памятнику чувашской письменности. Разница между двумя событиями — год. Объединяют их две фамилии: Илья Ульянов (отец Ленина) и просветитель, педагог Иван Яковлев. Ленин родился в апреле 1870 года, а Яковлев сдал в печать «Букварь для обучения чувашскому языку» в ноябре 1871 года».

В январе 1969 года режиссер выступил на заседании художественного совета студии «Центрнаучфильм». Обосновывая идею создания фильма, он сказал: «Суть духовного подвига Яковлева заключалась в создании символов написания звуков. По сути — это точка отсчета сознания народа. Устные предания — это сны человечества. Величественные образы бороздят просторы людских фантазий и затем, в отсутствии сказителей, бесследно исчезают. Когда появляется алфавит — возникает след памяти. И по этому следу идут потомки, повторяя открытия отцов и умножая их… Конечно, становление письменности у народов, которые были «завоеваны» и позже ассимилированы более сильной культурой, вызывало препоны. Я точно не могу знать деталей, но деятельность Яковлева вызывала неприятие у первых лиц тогдашнего Священного Синода. У меня в сценарии конкретно обозначен конфликт между Яковлевым и епископом Палладием. Спор этот не место здесь описывать, время было такое. Единственный ракурс, в каком можно было представить миссионерскую деятельность Яковлева, — противостояние его и церковной бюрократии…»

«Документ души»

Край, с которым был связан Иван Яковлев, оказался близок и Давиду Дубинскому. Родился он в 1907 году в городе Мозыре. С началом гражданской войны Дубинские переехали в Костромскую губернию, а потом оказались в Чувашии. В 1925-м Давид Дубинский окончил школу в городе Алатыре и поступил в Казанский педагогический институт. В 1929 году был направлен в Ульяновск преподавателем истории и политической экономии.

Была еще одна причина, по которой Давид Эммануилович взялся за эту тему. В конце 1920-х годов брат организовал ему встречу с Надеждой Крупской, при ее содействии он, 25-летний, стал главным редактором киностудии, а по рекомендации увлеченного идеями кино чувашского подвижника Якима Максимова был принят в профсоюз кинофотоработников.

По словам Дмитрия Минченка, подготовительные работы к съемкам фильма «Дело его жизни» шли почти два года. «Проблема заключалась в крайней скудости материала для кино. Надо было это как-то решать, — пишет наш собеседник. — Главное, для успеха любого документального фильма о прошлом — будет у него хребет или нет. А хребет исторического фильма — это хроника. Давид Эммануилович велел своим ассистентам искать в киноархиве всю хронику по Яковлеву. Когда он учился в Казани, ему довелось посмотреть фильм, где были документальные кадры о Яковлеве в кругу семьи».

«В ходе подготовки к съемкам режиссер познакомился с чувашским художником Элли Юрьевым. Дома у нас хранится часть эскизов, выполненных им к фильму, — продолжает рассказ Дмитрий Минченок. — По просьбе Давида Эммануиловича он стал рисовать виды Алатыря, Илью Ульянова и Ивана Яковлева вместе. Нехватку исторических хроник режиссер предложил заменить работами высококлассного графика-реалиста. Дубинский вспоминал: «Мы с Элли договорились, что он сделает около ста графических работ, так как я планировал создать шестичастевый (часовой) фильм о Яковлеве. Но Элли не успел справиться с таким объемом, хотя ему отводился год. К тому же студия попросила смонтировать фильм из трех частей. Это означало, что его не смогут показывать даже в качестве киножурнала перед сеансами. И я убедил выпустить в прокат двухчастевый фильм, хотя снял четыре части».

Элли Юрьев довольно часто приходил в московскую квартиру Дубинского обсуждать графику к будущему фильму. В ходе этих разговоров возникла идея: художник нарисует русский алфавит и рядом звуки, которые совпадают, а также новые звуки, для которых пришлось искать обозначение. Заинтересовала Давида Эммануиловича и чувашская мифология. Но как это показать в фильме? Решили организовать специальную экспедицию по Волге, чтобы снять отражение берегов и верхушек куполов церквей. Возможно, тогда же пришла идея «протащить» в фильм факт перевода Евангелия на чувашский язык через отрицание.

Памятник рукотворный

В записках режиссера приведен любопытный случай: «В конце фильма я задумал показать память, которую народ питает к Яковлеву. Мне нужен был грандиозный памятник во весь рост, который, как мне казалось, существует в Чебоксарах. Какого же было мое изумление, когда такого монумента не обнаружилось. (Памятник просветителю у Национальной библиотеки (скульптор Давид Народицкий) тогда еще не был установлен. — Прим. авт.).

Оператор Миша говорит мне, что финал будет смазанный. Я только покачал головой и велел двум моим операторам, один из которых был «медленный», а другой «быстрый», тащить ящики из-под оборудования и ставить один на другой. Из институтского музея нам разрешили взять для съемок небольшую скульптуру. Вот вам и «памятник». С обратной стороны я велел ассистенту поддерживать «монумент» шваброй, дабы порыв ветра его не опрокинул. Мне нужна была съемка с наездом: от общего величественного ракурса «в рост» — до крупного плана волевого лица. Снимали минут тридцать. Мне все казалось, что «памятник» получился недостаточно величественный. Но, помню, когда фильм показывали в Чебоксарах, первые зрители воскликнули: «А где такой памятник у нас в городе стоит?»

В самом деле, размер «монумента» на пленке получился высотой метров в десять, тогда как в реальности он был чуть выше человеческого роста, если мне не изменяет память. И это был не единственный пример того, как мы снимали фильм про великого человека, пытаясь наглядно показать масштаб его личности. Дело в том, что кино — искусство буквальное. Говоря о великом человеке, мало назвать его таковым. Это сгодилось бы для строчки в энциклопедии. В кино необходимо показывать, чтобы глаз человеческий сказал мозгу: «Верю слуху». И тогда это будет уже не слух — это будет великая правда».

В тему В статье Вагиза Гималиева и Марии Илларионовой говорится: «Хорошим подарком к 100-летию созданной И.Я. Яковлевым чувашской письменности стал выпуск по всей стране документального кинофильма «Дело его жизни», в котором кратко и сжато отражено и осмыслено историческое значение яковлевских просветительных и педагогических идей, не потерявших своей ценности и поныне». Верные слова. К этому остается добавить, что найденные наследниками известного режиссера документы о съемках фильма наверняка займут достойное место в экспозиции мемориального музея.

Легендарная личность

Хотелось бы также рассказать немного о самом Давиде Дубинском, который считается одним из основоположников научно-популярного кино в СССР. Супругой Давида Эммануиловича, матерью его дочери Ольги была Юлия Бокова — потомок знатного дворянского рода Бобринских, ведущих свое начало от внебрачного сына Екатерины Великой и графа Григория Орлова. Сам Давид Эммануилович был двоюродным братом одного из руководителей СССР, революционного деятеля и народного комиссара Лазаря Кагановича. В 1940 году Дубинский снял фильм о детстве и юности И.В. Сталина «По сталинским местам».

Примечательна и судьба Ольги Дубинской, которая стала известным журналистом, кинорежиссером-документалистом, она также является кавалером высшего ордена Республики Абхазия «Ахьдз-Апша — Честь и Слава». Ольга Давидовна скоропостижно скончалась в 2012 году.

Из рассказов Николая Краснова, научного консультанта фильма «Дело его жизни» (2015 г.): «…В Чувашии режиссер сразу вызвал к себе расположение, сообщив, что является нашим земляком, что жил в детстве и юности в г. Алатыре, окончил там школу. Очень внимательно он относился к предложениям ученых включить в сценарий фильма тот или иной эпизод из жизни И.Я. Яковлева.

…Как-то на одной из неформальных встреч московского режиссера попросили рассказать о своем творчестве. Гость охотно согласился, но многих вначале удивил, а затем…огорошил. Оказывается, его хорошо знал Никита Хрущев. Посмотрев свежеснятый научно-популярный фильм «Плодородие без почвы» (1962), где говорилось о новаторских методах выращивания продовольственных культур, Генсек пришел в восторг. Режиссера наградили.

Еще одна удивительная история: в детстве Давид спас революционера, своего двоюродного брата Лазаря Кагановича. Когда царские жандармы ворвались в их дом, мать спрятала Лазаря в сундук, а сверху положила спящего Давида. Жандармы не стали будить ребенка. К этому еще добавил, как Лазарь Каганович устроил ему короткую встречу с самим Иосифом Сталиным, чтобы согласовать некоторые подробности съемок фильма «По сталинским местам». На присутствующих рассказ, прямо скажем, произвел не совсем ожидаемый эффект. Некоторые из них тривиально испугались. Ведь они пришли сюда не для того, чтобы слушать истории о жизни бывшего наркома, пребывающего в опале. Хотя времена и изменились, но «там» могли нас не совсем правильно понять».

Валерий Алексин, Екатерина Александрова

Во время съемок фильма памятника просветителю рядом с Национальной библиотекой еще не было. Но Давид Дубинский (на снимке он справа во втором ряду) нашел выход из положения. Фото из личного архива Дмитрия Минченка