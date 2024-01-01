В Чувашии за Татьянами зарегистрировано 57186 прав на недвижимость

Ко Дню Татьяны в Росреестре Чувашии посчитали, сколько прав зарегистрировано на объекты недвижимости на собственниц с этим именем.

В Едином государственном реестре недвижимости таких записей оказалось 57186. «Это условное число. Здесь указано не количество Татьян и не количество отдельных квартир или домов, которыми Татьяны обладают. Это записи о зарегистрированных правах на Татьян. У одной Татьяны может быть оформлено право на квартиру, дачу или земельный участок, у другой всего лишь маленькая доля в частном доме», — пояснила начальник отдела Росреестра Чувашии Светлана Андреева.

За Татьянами зарегистрировано 8710 прав на объекты капитального строительства, 17904 права на земельные участки и 30572 права на квартиры и различные помещения.

В Росреестре Чувашии также проанализировали статистику за 25 лет и пришли к выводу, что количество прав, зарегистрированных на Татьян, сократилось почти вдвое. Видимо, это имя уже не такое популярное, как раньше.