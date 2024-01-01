Этой зимой жители Чувашии стали чаще жаловаться на открытые колодца на улицах

В январе чебоксарцы оставили в соцсетях десяток сообщений о том, что в их дворе или на соседней улице канализационные колодцы открыты уже несколько дней подряд. Опасаясь ЧП, горожане просили вернуть на место отсутствующие колодезные крышки. Люди недоумевают, кому понадобилось их сдвигать или забирать с собой тяжеленные «блины». Ведь по закону сдавать на металлолом их нельзя.

Подобными сообщениями пестрят и паблики Новочебоксарска, Канаша, Чебоксарского и Вурнарского округов. К примеру, в городе железнодорожников забили тревогу: на улице Ленина в колодец провалилась собака. С глубины 10 метров бедолагу вызволили сотрудники МЧС. Эмоциональной подписью «Куда смотрят в УК? Ждём трагедии?» сопроводили фотографию открытого люка по улице Южной в Новочебоксарске пользователи соцсетей.

Муниципальные власти на сигналы жителей отреагировали. Сегодня канализационные люки во всех обозначенных городах и округах не представляют опасности. В госпаблике столичной администрации, например, дали детальное разъяснение: некоторые колодцы сотрудники управляющих компаний не просто закрыли, но еще и выставили по периметру деревянное ограждение. Дело в том, что их основания необходимо забетонировать. А сделать это можно будет при наступлении благоприятных погодных условий.

Отметим, что с начала календарной зимы специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали почти два десятка сообщений на тему открытых канализационных люков. В этот же период 2023 года подобных жалоб было вдвое меньше.