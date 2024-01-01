Общественные инициативы из Чувашии поддержали грантами

Эта помощь — не лишняя

Фонд президентских грантов определил победителей первого в 2024 году грантового конкурса.

В их числе — четыре некоммерческие организации из Чувашии. На реализацию своих проектов они получили поддержку на общую сумму 3,3 млн рублей. Глава республики Олег Николаев поздравил команды с успехом.

Так, ассоциация участников федеральной программы подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ «Развитие» разработала проект «Юрист будущего: карьерный старт». Инициатива призвана помочь студентам-выпускникам вузов и техникумов, обучающимся по юридическим специальностям, в трудоустройстве.

Проект Совета молодых библиотекарей Чувашии получил название «Соединение культурных нитей». Он объединит молодых читателей библиотек республики разных национальностей через художественную литературу и сотворчество.

Еще один проект — «Активное долголетие». Разработка просветительско-оздоровительного центра «Молодость навсегда» направлена на улучшение качества жизни пожилых. «Больно смотреть на людей в возрасте, когда они теряются в пространстве, плохо воспринимают речь. Мы начинаем наблюдать, как некогда бодрый и здоровый человек становится раздражительным, невнимательным — старым… Мы верим, что люди могут оставаться активными и здоровыми на протяжении всей жизни, и наша цель — помочь им в этом. Основной целевой группой проекта станут люди в возрасте от 50 лет и старше», — отмечают авторы. Для участников будут проводить занятия по нейрогимнастике и терапии смехом, а также с элементами дыхательной и суставной гимнастики и упражнения для улучшения координации движений.

А проект прихода храма Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» из Алатыря «Создание кабинета духовной и психологической поддержки «Точка опоры» поможет людям, зависимым от алкоголизма и наркомании, и тем, кто с ними рядом — так называемым созависимым. В оборудованном благодаря грантовой поддержке кабинете при храме организуют индивидуальные консультации и групповые занятия для людей, страдающих пагубными привычками, и их близких.