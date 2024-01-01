Презент от «Снежного барса»

Осколок горной породы был доставлен в Чебоксары с Эвереста — самой высокой горной вершины нашей планеты.

Небольшой по размеру камень, классификации мигматит, когда-то находился на отметке 8 тысяч 848 метров над уровнем моря. А теперь — пополнил новую экспозицию Чувашского национального музея на волжском правобережье. Выставка «Сказочные самоцветы» открылась в канун нового, 2024 года.

В экспозиции представлено около 500 камней и минералов, они являются научным собранием геологических образцов. На музейных стендах особое место уделено уральским сокровищам, добыча которых ведется на протяжении четырех веков. Это малахит, горный хрусталь, радонит, топаз, аметист, яшма и так далее. Жемчужины Уральских гор представлены через сказы Павла Петровича Бажова. Создание этих произведений было делом всей жизни писателя.

А делом всей жизни строителя Нурияна Андрбаева стало собирание минералов. Часть из них и составляет экспозицию выставки. Всего в дар Национальному музею коллекционер передал 4 тысячи 735 (!) образцов полезных ископаемых, привезенных с месторождений России и других стран. В каких местах ни оказывался бы Андрбаев, всегда увозил с собой в качестве сувенира камень. Вот такая предыстория у музейной выставки.

Наша справка Нуриян Аюпович Андрбаев. Заслуженный строитель Чувашии (1986), заслуженный строитель России (1994). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Лауреат Государственной премии РСФСР (1987).

Привычка к собирательству у Нурияна Аюповича с ранних лет — благо камней вокруг хватало. Родом он из башкирской деревни Малый Аллагуват, что в предгорье Урала. В детстве мальчику попалась на глаза книжка со сказами Бажова «Хозяйка Медной горы» и «Каменный цветок» про резчика Данилу Мастера. Оказалось, что с фольклорными персонажами Андрбаев ходил одними тропами.

Детское увлечение переросло в настоящее хобби, определило выбор профессии. В зрелом возрасте Андрбаеву с группой единомышленников удалось создать в Чебоксарах Специализированное управление отделочных работ, где стали обрабатывать и применять гранит и мрамор для отделки зданий и сооружений. Новому предприятию нужны были новые люди.

Кадры подбирались по такому принципу: загорелся глаз у человека при виде камня, появился интерес — берем, пиши заявление. Если нет, тогда осваивай, дружок, другую специальность. Был и возрастной ценз: принимали на работу молодежь не старше 23 лет. Именно на этом жизненном этапе вырабатывается характер, трудолюбие, закладываются основы мастерства. Это Нуриян Аюпович хорошо знал из личного опыта и примера тех, с кем сводила судьба.

Красота спасет мир

— Выставка «Сказочные самоцветы» рассчитана в первую очередь на детскую аудиторию, — поясняет ученый секретарь Чувашского национального музея Татьяна Давыдова, а потому посетителей радушно встречает сама Хозяйка Медной горы. — Самоцветы подбирались по цветовой гамме, а не по геологическому принципу. Коллекция попала в музей в обработанном виде. Она бесценна по всем показателям: и с научной точки зрения, и в денежном эквиваленте. Это очень дорогой подарок.

Сотрудники нашего музея внесли и свою лепту, чтобы обогатить и разнообразить выставку. Принесли из домашних ларцов и шкатулок поделки и изделия из камня, которые разместились тут же. Украшения являют собой пример того, какими красками может заиграть камень после обработки.

Сказочный Данила Мастер всегда будет востребован в реальной жизни, и его творения будут дарить радость людям. Возможно, после посещения выставки часть мальчишек выберет профессию резчика камня. К слову, выставку с интересом и очень активно посещают взрослые и студенты. Перефразирую крылатую фразу из романа Федора Достоевского: «Гаджеты гаджетами, а мир спасет красота, если в нем будет добро».

Лучше гор могут быть только горы

Но вернемся к камню с Эвереста. У него давняя история, наполненная романтикой. Вот что рассказал Нуриян Андрбаев:

— В 1985 году ко мне в СУОР приехал директор ЧПО «Электроприбор» Леонид Башкиров. Просьба его заключалась в том, чтобы произвести отделку колонн и полов мрамором в заводском профилактории. Прошли в цех, где были представлены требуемые материалы и образцы изделий. К нам присоединился молодой человек лет 30, очень приятной наружности. Звали его Владимиром. Оказалось, что это сын Леонида Филипповича. Выпускник знаменитого Московского физико-технологического института живет в городе Королеве, работает в Ракетно-космическом комплексе «Энергия» (тогда НПО). Приехал погостить к родителям.

Занимался Владимир разработкой программ для бортовых компьютеров космических аппаратов. Являлся одним из ведущих инженеров предприятия, готовил к отправке звездные корабли, а еще регулярно поднимался в небо по горным склонам. Владимир — альпинист, да еще и знаменитый. Имеет высокий титул и бесценный жетон «Снежный барс». На его счету десятки восхождений на самые высокие вершины мира. А первые шаги делал, учась в чебоксарской средней школе № 10, которая носит имя третьего советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. В 1960-е годы в школе № 10 работала секция альпинизма.

Узнав о страсти Андрбаева к собиранию камней, Башкиров-младший пообещал привести ему камешек с Гималайского восьмитысячника. Сказал, что сувенир будет небольшим по размеру, поскольку подъемы и спуски в горах — вещь сложная, не хватает кислорода, и каждый шаг дается с трудом. Узнав об этом, руководитель СУОР пытался отказаться от затеи, но Владимир сказал, что презент от него будет всенепременно.

— Обещанного, говорят, три года ждут, а прошло 10 лет, я уже забыл думать о камне, — рассказывает Андрбаев. — Но как-то секретарша передала мне бумажный сверток с короткой запиской: «Уважаемый Нуриян Аюпович, я выполнил свое обещание. Раньше не получилось. Примите этот камень в память о нашей встрече и о моем отце. На Гималаи сумел подняться только в 1995 году. Владимир Башкиров».

К сожалению, я не смог его поблагодарить лично. Да и Леонида Филипповича к тому времени уже не стало — он умер в 1992 году, в возрасте 63 лет. Родному предприятию отдал 27 лет жизни, при нем оно стало флагманом отрасли по выпуску щитовых электроизмерительных и цифровых приборов. Альпинист «Снежный барс» Владимир Башкиров тоже 27 лет своей жизни отдал любимому делу. Удивительное цифровое совпадение…

Наша справка 27 мая 1997 года при спуске с вершины горы Лхоцезе, Гималаи (8463 метра), Владимир Леонидович Башкиров трагически погиб. У мастера спорта СССР, мастера спорта международного класса, обладателя титула «Снежный барс» остановилось сердце. Владимир Башкиров совершил более 50 стенных восхождений высшей категории сложности. А также восемь восхождений на гималайские восьмитысячники (из них пять — в течение одного года (1996–1997). Кавалер ордена «Эдельвейс» первой степени. Ведущий специалист РКК «Энергия». Владимир продолжает жить в сердцах друзей, супруги Натальи и двух сыновей, Сергея и Андрея. Кстати, Андрей пошел по стопам отца: окончил Московский физтех и очень любит горы. В память о Владимире Башкирове в Королеве создан клуб скалолазов, и ежегодно в мае проводятся соревнования в его честь. На видном месте выставлен портрет Владимира Башкирова и в чебоксарской школе № 10. Здесь бережно хранят память о своем именитом выпускнике.

И ценность, и талисман

Возле экспоната выставки «Сказочные самоцветы», доставленного с вершины Эвереста, будет пояснительная табличка о том, от кого и как получен подарок.

— Этот камень может служить талисманом для всех, кто к нему прикоснется, — говорит директор Чувашского национального музея, заслуженный работник культуры Чувашии Ирина Меньшикова. — Представляете, какая в нем энергетика. С такой высоты у нас еще экспонатов не было. Да и то, что выставка самоцветов проводится в Чебоксарах, факт весьма примечательный. В Чувашии нет гор и каменных месторождений. Зато есть люди, при жизни ставшие легендами. Люди творческие, целеустремленные, бескорыстные. Для всех нас и гостей Чувашии все это будет и примечательно, и познавательно.

Музей продолжит развитие в заданном направлении. Выставка уже совсем скоро расширит свои границы, покажет новые возможности. Опыт проведения выездных мероприятий наработан. Передвижные выставки организовывались не только в Чувашии, но и за ее пределами. В частности, в Пензе.

— Понимая ценность коллекции, создали новый дизайн-проект будущей экспозиции с рабочим названием «Мир камня: минералы и горные породы», — продолжает Ирина Петровна. — Выставка переместится на новые площади в нашем музее. Поменяется эстетика. Фишкой станет то, что экспонаты расположатся не на привычных стендах, а в шахтах. В центре одного из залов сосредоточатся самые дорогие образцы. Их немало. Сохранность будет обеспечиваться самой совершенной сигнализацией. Музей — это гарантия сохранности экспонатов. Они идут под грифом «вечное хранение». Изюминкой станет стеклянная витрина, которая расположится в центре зала, в полу, и позволит как бы заглянуть в недра земли. Будут здесь и сталактиты, и сталагмиты.

Покажем и истинное строение земли. По форме ведь наша планета не шар, а геоид. Эллипсоидная форма связана с гравитационным воздействием земных полюсов. Земля по форме похожа больше на картошку или тыкву. И первым это доказал ученый-геодезист, чуваш, родом из чувашской деревни Республики Татарстан, доктор технических наук, заслуженный деятель наук и техники РСФСР Александр Александрович Изотов.

Три года назад на экскурсии в нашем музее был его внук Александр Близнюк. Живет он в Беларуси. Надеемся получить от него что-то из личных вещей Александра Изотова, они могли бы дополнить нашу выставку. И, думаю, уместно будет разместить на выставке рядом с камнем с Эвереста, который мы имеем благодаря альпинисту и космическому инженеру Владимиру Башкирову, информацию об его отце и дяде.

Вот такие добавления к родословной «Снежного барса» Владимира Башкирова вполне укладываются в суть нашего материала о камне и о людях с твердым характером. Владимир Башкиров входит в число 800 жителей земли, которым покорилась самая высокая вершина мира за всю историю человечества. А нас сегодня 8 миллиардов 900 миллионов.

Наша справка

Леонид Филиппович Башкиров родился 7 февраля 1929 года в селе Батырево. В 1955–1962 годах работал инженером на Чебоксарском заводе почтовый ящик 12 (ныне производственное объединение имени В.И. Чапаева). Затем возглавлял чебоксарский завод «Чувашкабель», в 1965–1987 годах — директор Чебоксарского завода электроизмерительных приборов (с 1978 — ПО «Электроприбор»). За годы руководства предприятием Леонид Башкиров сумел обеспечить рост объемов производства и освоение новых приборов. Большое внимание стало уделяться социальному развитию коллектива. Имеет звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской АССР» (1980). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета».

Алексей Филиппович Талвир (Башкиров) родился 21 марта 1909 года в селе Батырево. Известный писатель и журналист. В 1939 году возглавлял комсомольскую организацию Союза писателей СССР. В 1940–1941 годах — инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1941 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром взвода, политруком роты. Участвовал в боях на Западном, Брянском, Сталинградском и 2-м Прибалтийском фронтах.

Работал военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». В 1944 году по заданию редакции разыскал в Полтавской области могилу погибшего в 1941 году корреспондента молодежного издания и писателя Аркадия Гайдара. Тем самым внес существенный вклад в дело реабилитации его имени.

Алексей Талвир написал 30 книг. Произведения печатались миллионными тиражами. Наибольшую славу писателю принес роман «Фундамент». Награжден орденами Дружбы народов, Красной Звезды, медалями. Именем Алексея Талвира названы улицы в Чебоксарах и селе Батырево.

Леонид Никитин, Людмила Григорьева