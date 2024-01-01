С 20 января по 20 февраля в России пройдут первые «Народные игры ГТО»

Соревнования в многоборье комплекса «Готов к труду и обороне» состоятся в онлайн-формате, сообщили в Минспорта Чувашии.

Участникам необходимо правильно записать видео с выполнением комплекса упражнений в выбранной категории, показать свое лучшее время выполнения и до 5 февраля отправить заявку с прикрепленной ссылкой на видео на сайт https://narodnye.gto.com.ru/. Результаты будут объявлены 20 февраля.

Среди лучших приверженцев здорового образа жизни в каждой категории разыграют призовой фонд, также они получат медали, дипломы и памятные подарки от партнеров проекта. Призеров соревнований допустят к участию в следующих «Играх ГТО» в очном формате.

В рамках дебютных игр отдельной номинацией «Самый спортивный регион России» отметят лучшие региональные отраслевые ведомства. Министерство спорта субъекта страны, от которого поступит наибольшее количество заявок и будет множество призеров, получит переходящий кубок «Народных игр ГТО».