На выставке-форуме «Россия» можно получить паспорт гостя Чувашии

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его вручают посетителям экспозиции, принявшим участие в голосовании за нашу республику. На страницах паспорта собраны самые яркие достопримечательности региона. Среди них — мемориал «Строителям безмолвных рубежей», монумент Матери-Покровительнице, старейшина чувашских дубрав, Мокринский мост.

Для того чтобы обладателям сувенира было интереснее путешествовать по республике, подготовлены небольшие задания — по одному к каждой указанной в паспорте достопримечательности. Например, тем, кто посетит Музей истории трактора, предлагается написать название старейшего экспоната. А тем, кто побывает в Алатыре, нужно будет узнать, в каком году построен самый старый храм города.

Опубликовано: 10 января 2024 г.


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