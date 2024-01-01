На выставке-форуме «Россия» можно получить паспорт гостя Чувашии

Его вручают посетителям экспозиции, принявшим участие в голосовании за нашу республику. На страницах паспорта собраны самые яркие достопримечательности региона. Среди них — мемориал «Строителям безмолвных рубежей», монумент Матери-Покровительнице, старейшина чувашских дубрав, Мокринский мост.

Для того чтобы обладателям сувенира было интереснее путешествовать по республике, подготовлены небольшие задания — по одному к каждой указанной в паспорте достопримечательности. Например, тем, кто посетит Музей истории трактора, предлагается написать название старейшего экспоната. А тем, кто побывает в Алатыре, нужно будет узнать, в каком году построен самый старый храм города.