Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина начали свою работу

Волонтеры принимают звонки

Граждане нашей страны могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность Президента РФ Владимиру Путину по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85, сообщает сайт кандидата.

В колл-центре работают 32 волонтера из пяти регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодежного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Помимо этого, вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru

Также начала свою работу общественная приемная кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина. Граждане могут передать свои предложения и пожелания по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 47, с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник.

Кстати, как сообщается на сайте putin2024.ru, в избирательный штаб Путина документы представили еще 12 субъектов страны: республики Саха (Якутия) и Бурятия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Нижегородская области. Таким образом, на сегодня в центральный избирательный штаб все 89 регионов России доставили первые партии подписей в поддержку Владимира Путина. Подсчет и проверка документов продолжаются.

Напомним, 5 января Центризбирком зарегистрировал первых кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.