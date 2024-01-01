Мобильник удалили с уроков

Но выгнать из школы его не получится…

Яркие коробки с надписью «Сдай телефон — учись спокойно» появились недавно в продаже на одном из маркетплейсов. Так интернет-торговля отреагировала на изменения в российском законе об образовании. Соответствующий документ подписал в конце декабря Президент страны Владимир Путин, и один из пунктов нового закона касается запрета на использование в школах средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий (за исключением, конечно, экстренных случаев).

Одним из инициаторов этих законодательных перемен, кстати, была депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова. «На встречах с депутатами и родители, и педагоги поднимали вопрос об ограничении использования на уроках мобильных телефонов, так как дети на них отвлекаются», — написала она в своем телеграм-канале.

Впрочем, бороться с засильем гаджетов педагоги начали, не дожидаясь нового закона. В прошлом учебном году во многих чебоксарских школах, в классах (и даже в спортзалах) появились специальные коробки или ящики с секциями, в которые ученики складывают телефоны во время уроков. Бывает, что кто-то забудет поставить мобильник на беззвучку, и рассказ о грустной судьбе Базарова прерывает веселая трель звонка — но это, как говорится, дело житейское и поправимое. В сельских школах принимают свои меры. «Несколько лет назад локальным актом у нас был введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, — говорит директор Аликовской средней школы Владислав Волков. — Нарушителям делаем замечания, но в целом дисциплину учителя обеспечивают. А в одном из классов пошли дальше — родительский комитет решил, что дети, как и в Чебоксарах, на уроках будут сдавать телефоны учителю. Но это — только на уроках. А на переменах ученики с мобильниками собираются во всех углах и играют в сетевые игры. На собрании хотим поднять этот вопрос, предложить папам и мамам установить на телефоны детей программу родительского контроля — она позволяет ограничивать время, проводимое ребенком в сети».

Раз есть такая проблема, может, стоит пойти еще дальше — пусть дети сдают смартфоны сразу при входе в школу? Директор чебоксарской школы № 10 Светлана Кумалькова считает, что это очень спорный момент. «Знаю, что многие педагоги будут только «за», — говорит она. — На уроках у нас ребята телефоны сдают, а на переменах уткнутся в свои мобильники, ничего вокруг не видят и не слышат. Но если такую меру ввести, сразу появятся новые проблемы и вопросы. Во-первых, для ребенка телефон — это безопасность, связь с родителями. Во-вторых, где хранить сотни гаджетов — специальный сейф покупать? Кто будет отвечать, если, не дай бог, пропадет какой-нибудь дорогущий смартфон? Так что торопиться не будем — тем более методических рекомендаций на этот счет ни от Минпросвещения России, ни от Минобразования Чувашии пока нет. Для нас главное — чтобы из-за телефонов не было конфликта между учителями и учениками, школой и родителями».